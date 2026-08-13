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13 de agosto de 2026 - 09:51
Jujuy.

Camioneros varados en Palpalá por el cierre del Paso de Jama denunciaron robos

Seis camioneros paraguayos permanecen en Palpalá desde hace diez días por el cierre del Paso de Jama y denunciaron el robo de una cocina y una garrafa.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Camioneros varados en Palpalá&nbsp;

Camioneros varados en Palpalá 

Camioneros varados en Palpalá&nbsp;

Camioneros varados en Palpalá 

Camioneros que permanecen varados en el barrio Antártida Argentina de Palpalá por el cierre del Paso de Jama producto de la nieve, denunciaron el robo de una cocina y una garrafa mientras esperan poder continuar su viaje hacia Chile. Entre ellos hay seis transportistas paraguayos que llevan alrededor de diez días en el lugar debido a las nevadas que impiden el tránsito por el paso fronterizo.

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Uno de los choferes, oriundo de Asunción, Paraguay, relató que los transportistas fueron llegando paulatinamente a Palpalá y decidieron permanecer allí mientras esperan novedades sobre la reapertura de la frontera.

Soy uno de los choferes, estamos esperando a que nos digan cuándo se puede pasar. Hace diez días que estamos acá. A medida que pasábamos nos íbamos quedando porque ya sabíamos que no podíamos pasar”, explicó.

Denunciaron el robo de una cocina y una garrafa

La extensa espera obliga a los camioneros a organizarse para poder permanecer varios días junto a sus vehículos. Según contó el transportista, cuentan con elementos para preparar sus propios alimentos y se brindan asistencia entre ellos.

Sin embargo, durante la última noche sufrieron un robo. “Tenemos cocina y nos cocinamos, pero anoche nos robaron una cocina y una garrafa. Es complicado para acá, nos ayudamos entre todos”, relató.

El camionero indicó que actualmente son seis los choferes paraguayos que se encuentran en esa situación en Palpalá.

Yo soy de Asunción del Paraguay. La mayoría de las empresas venimos a esperar a que se abra la frontera”, señaló sobre la decisión de permanecer en la zona hasta que puedan continuar con el recorrido.

Camioneros varados en Palpalá

Camioneros varados en Palpalá

Un viaje que habitualmente demora ocho días

El cierre del Paso de Jama alteró por completo los tiempos habituales de traslado de los transportistas que realizan viajes internacionales entre Paraguay y Chile.

De acuerdo con el testimonio del chofer, cuando las condiciones climáticas son favorables, el trayecto completo puede realizarse en aproximadamente ocho días.

Cuando está el tiempo lindo nos lleva ocho días desde Paraguay hasta Chile”, detalló.

Esta vez, solamente la espera en Palpalá ya se extendió durante diez días. Los camioneros continúan aguardando información sobre las condiciones en el Paso de Jama para saber cuándo podrán retomar su recorrido hacia Chile.

Paso de Jama: 150 camiones varados

El Paso Fronterizo de Jama continúa cerrado debido a las complicadas condiciones climáticas que afectan principalmente al sector chileno. En diálogo con Canal 4, el comisionado de Jama, Dionicio Vidal Puca, aseguró que actualmente hay alrededor de 150 camiones varados del lado argentino y advirtió que el cierre podría extenderse durante varios días.

Según explicó, en la localidad de Jama se registran nieve, viento blanco y temperaturas cercanas a los 10 grados bajo cero, mientras los vehículos de carga permanecen estacionados sobre la ruta a la espera de una eventual reapertura.

Último parte oficial

El Paso Internacional Jama permanece cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas en territorio chileno, donde se registra viento blanco, caída de nieve y congelamiento de la calzada sobre la Ruta CH-27. El cierre podría extenderse hasta el domingo 16 de agosto, dependiendo de la evolución del clima y de las condiciones de seguridad para circular.

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