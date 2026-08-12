El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la emotiva carta de Messi a su padre Jorge. 

Antonela Roccuzzo compartió este miércoles en sus historias de Instagram el emotivo posteo que Lionel Messi había publicado horas antes para despedir a su papá, Jorge Messi, quien murió el sábado a los 68 años. Los detalles, en la nota.

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Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en uno de los momentos más dolorosos de su vida. Este miércoles, la esposa del futbolista compartió en sus historias de Instagram el sentido mensaje que Leo publicó para despedir a su papá , Jorge Messi, quien falleció el sábado a los 68 años.

La rosarina no fue ajena al dolor de la familia y decidió compartir la conmovedora carta que escribió Lionel Messi para despedir a su papá. Además, acompañó la publicación con tres corazones blancos , un gesto cargado de amor y apoyo hacia su esposo .

Antonela y Jorge mantenían una relación muy cercana y afectuosa . A lo largo de los años, compartieron numerosos momentos de la vida familiar, desde las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en la casa del country de Funes hasta los encuentros vinculados con la carrera de Lionel Messi.

El padre del futbolista también estuvo presente en buena parte de los partidos y eventos que marcaron la trayectoria de su hijo, por lo que su vínculo con Antonela trascendía el ámbito estrictamente familiar.

Esa cercanía también quedó reflejada durante el Mundial de Qatar 2022. En aquel torneo, Antonela y Jorge compartieron el palco destinado a la familia y los allegados de Messi, desde donde siguieron juntos varios de los partidos que disputó la Selección argentina.

Roccuzzo viajó el sábado pasado junto a Lionel Messi y sus hijos desde Miami hacia Rosario para acompañar a la familia en la íntima ceremonia de despedida a Jorge Messi. El encuentro familiar se realizó en el cementerio El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, en las afueras de Rosario.

Luego de la ceremonia, la familia Messi se trasladó a la casa que tiene en el barrio privado Kentucky, en Funes, donde permaneció desde el domingo hasta el martes por la noche.

La emotiva carta de Lionel Messi a Jorge, su papá

A pocos días de la muerte de su papá, Lionel Messi decidió romper el silencio y expresar públicamente sus sentimientos. Este miércoles, el futbolista publicó en su cuenta de Instagram una extensa carta dedicada a Jorge Messi, en la que repasó parte de la historia que compartieron y dejó al descubierto el dolor que siente por su ausencia.

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Uno de los pasajes más conmovedores de la carta de Lionel Messi estuvo relacionado con la salud de su padre durante el Mundial que disputó la Selección argentina. El futbolista reveló que Jorge atravesó un delicado momento en los días previos al comienzo del torneo y que esa situación condicionó profundamente al capitán, que igualmente decidió continuar con su participación en la competencia.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, escribió Messi en uno de los fragmentos más personales de su despedida.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, relató el capitán argentino.

“Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, expresó.