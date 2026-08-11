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11 de agosto de 2026 - 20:58
Jujuy.

Tragedia en Susques: una mujer murió tras un choque frontal en la Ruta 52

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 144. La víctima tenía 84 años y falleció tras ser trasladada al hospital de Susques.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente fatal en Susques.

Accidente fatal en Susques.

Accidente fatal en Susques.

Accidente fatal en Susques.

Un grave accidente de tránsito se registró en Susques este martes alrededor de las 14 horas, sobre la Ruta Nacional 52 donde dos vehículos, una camioneta y un utilitario, protagonizaron una colisión frontal.

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Según la información preliminar, uno de los rodados circulaba en sentido este-oeste y, por causas que todavía se investigan, se habría cruzado al carril contrario, por donde avanzaba el segundo vehículo en sentido oeste-este.

Accidente fatal en Susques.

Accidente fatal en Susques.

Una mujer murió tras el impacto

A raíz del fuerte choque, una mujer que viajaba en la camioneta fue trasladada al hospital de Susques para recibir asistencia médica. También hay 3 personas más internadas con heridas.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos realizados, la mujer falleció en el nosocomio como consecuencia de las heridas sufridas. Las circunstancias que provocaron el cambio de carril y la posterior colisión continúan bajo investigación.

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