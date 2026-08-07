Fatal accidente en Salta: una mujer murió tras salir despedida del vehículo

Murió tras salir despedida del auto en un trágico vuelco sobre Circunvalación Este-Oeste.

Un nuevo accidente de tránsito fatal tuvo lugar este viernes en la Circunvalación Este-Oeste, donde una mujer falleció luego de ser expulsada del auto en el que se trasladaba. De acuerdo con los primeros datos dados a conocer por Multivisión Federal, el episodio habría involucrado únicamente a un vehículo, sin la participación de otros rodados.

Según los primeros datos que surgieron tras el hecho, el conductor habría atravesado una descompensación de salud que le habría impedido mantener el dominio del rodado.

Tras esa situación, el vehículo terminó chocando contra el guardarraíl y el fuerte impacto provocó que la mujer fuera expulsada del interior del automóvil, perdiendo la vida en el lugar del accidente.

Esta posibilidad continúa bajo análisis y deberá ser corroborada mediante los estudios y evaluaciones periciales que se realicen en el marco de la investigación.

Trabaja la Policía y personal de emergencias en la zona del accidente Luego del accidente, personal policial y equipos de asistencia arribaron al sector para brindar auxilio a los afectados y llevar adelante las diligencias correspondientes con el objetivo de reconstruir cómo ocurrió el episodio. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas y los factores que desencadenaron este nuevo hecho vial con consecuencias fatales.

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