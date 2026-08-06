Entregaron los premios San Salvador: quiénes fueron distinguidos

Los premios San Salvador fueron entregados este jueves 6 de agosto a 35 personalidades destacadas de Jujuy , en una ceremonia realizada en el Centro Cultural Éxodo Jujeño . La edición 2026 reconoció a jujeños de distintos rubros y se desarrolló en el marco de las actividades por las celebraciones del Santísimo Salvador, patrono de la capital jujeña.

Reconocimiento. Agustín Weibel fue distinguido con un Premio San Salvador 2026: "Vale la pena luchar por lo que uno ama"

De ese total, el jurado seleccionó a los 35 galardonados, distribuidos en distintas categorías como labor cultural, humanitaria, profesional, científica, deportiva, periodística y educativa.

Entre los distinguidos estuvo Agustín Weibel, periodista de Canal 4 y TodoJujuy.com , quien fue galardonado en la categoría Labor Periodística.

Quiénes son los 35 galardonados

Labor Humanitaria

Mg. Marcia María Baranovsky

Fundación Inti Huara – Mariano Vera

Horacio Ariel Alberto

Labor Cultural

Prof. Jorge Oscar Giles

Florencia Califano

Prof. María Irene Ballatore

Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu”

Prof. Ildikó Nassr

Camila Wara Calpanchay

Antonio Raúl Olarte

Grupo Coroico

Los Arrieros de Yavi

Pablo Javier Accame

María Eugenia Jaldín

Aldana Loiseau

Labor Profesional

Hugo César Cuevas

Dr. Roberto Jesús Aranzamendi

Arq. Néstor Abraham “Champa” José

Dra. Marcela Marisa Murillo

Fernando González Ariki

Dr. Miguel Ángel Ozuna

Dr. Juan Orlando Manzoni

Lic. Ana María Lucas

Labor Científica

Dr. Juan José Agüero

Dra. Cecilia Alejandra Fandos

Dr. Martín Emilio de los Ríos

Dra. Florencia Raquel Angulo Villán

Labor Deportiva

Jorge “Brocha” Jurado

Luciana Ayelén Álvarez

Labor Periodística

Américo Santos Tolaba

Juan Vicente Mancuso

Agustín Weibel

Labor Educativa

Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Martínez”

Labor Institucional Intermedia

Colegio de Ingenieros de Jujuy

Labor Empresarial

Lic. María Magdalena Sánchez de Bustamante

Premios San Salvador: la palabra del Intendente y los distinguidos

Intendente Raúl Jorge

En primera instancia, el intendente capitalino Raúl Jorge, manifestó que el premio ha crecido pasando de 52 nominaciones el año pasado a 82 este año. "Esto significa mucho trabajo para el jurado y de alguna manera es ver el crecimiento del premio, los talentos que tenemos en esta querida ciudad y en nuestra provincia".

"Esto significa que Jujuy tiene que descubrir todas las cosas que hacen los distinguidos, porque a mí me pasa, vengo de los 35 premiados, por ahí conozco a 20 muy bien, y descubro mucha gente que silenciosamente hace tareas cotidianas que vale la pena que distingamos, así que para eso sirve este día, este día del Santísimo Salvador, nuestra fecha emblemática", agregó el funcionario.

Por otro lado, el Intendente destacó que desde que retomaron la entrega de los premios en 2008 se decidió que fueran "totalmente democráticos, inclusivos y abiertos para que los puedan recibir los cualquiera".

"No dejamos que entre ningún ingrediente político, por eso hay un jurado que no tiene nada que ver con las actividades oficiales, y eso significa que viene gente de todo tipo de actividades y de pensamientos, y esto creo que enriquece el premio", enfatizó.

Wara Calpanchay – Labor Cultural

Wara Calpanchay, es una joven cantora jujeña de la Puna, que recibió el premio a Labor Cultural. Tras la entrega de la estatuilla, mencionó: "Es una emoción muy bonita, creo que también es un logro colectivo, como siempre. Nosotros para poder estar en cada escenario, en películas o en cosas artísticas, en realidad necesitamos haber aprendido, en mi caso he aprendido mucho de nuestras abuelas, de mi comunidad de Susques, de esta hermosa ciudad de San Salvador de Jujuy, de un sistema de orquestas infantil juveniles que nos abrió las puertas para poder educarnos y aprender del arte".

"Quiero llevar a la Puna muy lejos, hay que seguir trabajando", agregó.

Agustín Weibel - Labor Periodística

Por otro lado, el periodista y conductor de Canal 4 y TodoJujuy.com Agustín Weibel, fue premiado y posteriormente manifestó: "Este premio no es solo para mí, es reconocer a un canal y a una empresa que hace bien las cosas. Nosotros tenemos el mejor equipo. Gracias a las autoridades que siempre nos apoyan. Estoy muy feliz y emocionado porque lo vi a mi papá y porque mi familia siempre me apoya en el día a día".

Según relató el periodista de Canal 4, la emoción estuvo vinculada también por ver en la entrega de premios al doctor Aranzamendi, ya que cuando era niño “le salvó la vida”.

Dr. Roberto Jesús Aranzamendi – Labor Profesional

El reconocido pediatra jujeño, Roberto Jesús Aranzamendi, fue galardonado con el premio San Salvador y destacó la importancia del trabajo que lleva hoy en día en el Hospital Materno Infantil.

“En el hospital tenemos el enorme privilegio de trabajar con niños y luchar por su salud, tenemos momentos de dolor porque hay niños que no podemos recuperar, pero nuestra tarea siempre es la misma: acompañar a las familias y a los niños”.

Luego indicó la importancia de este premio para conocer los trabajos que llevan adelante los premiados. “Es un honor y una satisfacción enorme, valoré todo lo que hay en Jujuy y que no lo conocía, quedé profundamente asombrado por todos los talentos que hay en Jujuy y que andan por el mundo y llevan muy en alto el estandarte de lo que es Jujuy”.

Mariano Vera – Fundación Inti Huara

El profesor Mariano Vera, uno de los impulsores de la escuela de fútbol para niños con autismo, también recibió la distinción como parte de referente de la Fundación Inti Huara. Tras el premio, manifestó que estaba “muy agradecido por el reconocimiento”

Y luego agregó: “Este premio sirve para reconocer el trabajo que venimos haciendo desde la fundación y de los nuevos proyectos que crecen a pasos agigantados. Es un incentivo para poder seguir porque podemos visibilizar el trabajo que venimos realizando”.

En otro sentido se refirió a los objetivos que tienen desde Inti Huara, aseverando que “la fundación tiene como parte fundamental e inicial, la escuela de futbol para niños con autismo”, pero asimismo, tienen muchísimos más proyectos que esperan “que se den próximamente con mucho esfuerzo y trabajo”.