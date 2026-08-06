Agustín Weibel fue distinguido con un Premio San Salvador 2026: "Vale la pena luchar por lo que uno ama"

El periodista Agustín Weibel fue distinguido este miércoles con el Premio San Salvador 2026 en la categoría Labor Periodística , uno de los máximos reconocimientos que entrega la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a personas e instituciones por su trayectoria y aporte a la comunidad. Tras recibir la distinción, dejó un mensaje de agradecimiento y destacó el valor de perseverar en la profesión que eligió.

" Este premio no es una meta, para mí es una señal de que vale la pena no rendirse y luchar por lo que uno ama. Yo amo esto que hago, y por eso le pongo pasión, y creo que es la única manera de que así nadie te lo arrebate ", expresó emocionado durante la ceremonia.

El acto se realizó en el Centro Cultural Éxodo Jujeño , en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la capital provincial. En esta edición fueron reconocidas 35 personas e instituciones , seleccionadas entre un récord de 80 postulaciones .

"Soy un agradecido por lo que tengo. A quienes me nominaron, a quienes me ayudaron en este camino, a las autoridades del canal, a mis viejos... Son buenísimos mis viejos, son extraordinarios. Y a mis amigos, que por suerte tengo un montón", expresó.

"Este premio no es solo para mí, es para todo el equipo"

Tras la ceremonia, Agustín Weibel compartió su emoción por la distinción y destacó que el reconocimiento trasciende lo personal. "En realidad este premio no es solo para mí, es reconocer a un canal, a una empresa que hace las cosas bien en serio. Nosotros tenemos el mejor equipo", expresó.

El periodista también aprovechó para agradecer a quienes lo acompañan en el trabajo diario. "Un saludo grande a todos los que están en el canal, a los que están en la redacción, a la producción. Somos un equipazo. También a las autoridades, que siempre están ahí bancándonos y apoyándonos", señaló Agustín.

Visiblemente conmovido, contó que uno de los momentos más emotivos fue ver a su padre emocionarse durante el acto. "Casi me quiebro en el discurso. Vi a mi viejo, que no es una persona muy llorona, y estaba lagrimeando. Ahí fue imposible", relató. Además, recordó el significado especial que tuvo encontrarse con el doctor Roberto Aranzamendi, otro de los galardonados de la jornada. "Cuando yo era muy chico me salvó la vida. Encontrarme con él, con mi viejo y los tres juntos fue sumamente emocionante. Soy un agradecido con la vida y con esto que me pasa", afirmó.

Finalmente, volvió a remarcar lo que representa el reconocimiento en su carrera. "Es un reconocimiento para hacer lo que uno alguna vez soñó. Esto no es una meta, es la señal de que vale la pena esforzarse y no rendirse. Muy contento, porque uno cree que las cosas buenas siempre llegan", concluyó.

Los Premios San Salvador

Los Premios San Salvador distinguen cada año a personas e instituciones que se destacan por su compromiso y contribución a la comunidad en diferentes ámbitos, entre ellos la cultura, la ciencia, la educación, el deporte, la labor profesional, la actividad empresarial y el periodismo.

La edición 2026 marcó un récord de participación con 80 postulaciones, de las cuales el jurado seleccionó a 35 galardonados. La ceremonia se desarrolló este 6 de agosto, fecha en la que la ciudad celebra un nuevo aniversario de su fundación.