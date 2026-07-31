Premios San Salvador 2026: anunciaron a los 35 ganadores

San Salvador de Jujuy ya tiene a los 35 galardonados que recibirán los Premios San Salvador 2026, el máximo reconocimiento que entrega la Municipalidad a personas e instituciones destacadas por su trayectoria y aporte a la comunidad. El anuncio fue encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge.
Una edición récord con 80 postulaciones
La edición 2026 alcanzó un récord de participación con 80 postulaciones, entre las que el jurado seleccionó a los 35 galardonados distribuidos en categorías como labor cultural, humanitaria, profesional, científica, deportiva, periodística y educativa.
Durante la presentación, Jorge destacó el crecimiento que tuvo la convocatoria a lo largo de sus 29 ediciones y valoró las mejoras implementadas en el proceso de selección.
“Son 29 ediciones mejorando la sistematización, la convocatoria, la constitución del jurado, la formulación de los proyectos y las postulaciones. Este año batimos todos los récords”, expresó el intendente.
También remarcó la tarea de evaluación realizada y el valor que tiene el reconocimiento para la comunidad.
“Seguramente vamos a tener un 6 de agosto, en el Día de Nuestra Ciudad, con una gran convocatoria y un reconocimiento a muchas personalidades, mujeres y hombres que hacen de Jujuy una ciudad y una provincia diferente”, afirmó.
Cuándo será la entrega de los Premios San Salvador
La ceremonia se realizará el jueves 6 de agosto, a las 10, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, en el marco de las actividades organizadas por el aniversario de San Salvador de Jujuy.
La directora de Ceremonial y Protocolo, María Eugenia Fernández Basualdo, explicó que el jurado estuvo integrado por Jorgelina Balut, Camilo Nebhen, María Rosa Caballero, María Teresa Bovi y Marcelo Helou.
“Ellos tuvieron la tarea de seleccionar, entre este récord de postulaciones que tuvimos este año, a los 35 galardonados”, señaló la funcionaria, quien además invitó a la comunidad a participar del acto.
Quiénes son los 35 galardonados
Labor Humanitaria
- Mg. Marcia María Baranovsky
- Fundación Inti Huara – Mariano Vera
- Horacio Ariel Alberto
Labor Cultural
- Prof. Jorge Oscar Giles
- Florencia Califano
- Prof. María Irene Ballatore
- Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu”
- Prof. Ildikó Nassr
- Camila Wara Calpanchay
- Antonio Raúl Olarte
- Grupo Coroico
- Los Arrieros de Yavi
- Pablo Javier Accame
- María Eugenia Jaldín
- Aldana Loiseau
Labor Profesional
- Hugo César Cuevas
- Dr. Roberto Jesús Aranzamendi
- Arq. Néstor Abraham “Champa” José
- Dra. Marcela Marisa Murillo
- Fernando González Ariki
- Dr. Miguel Ángel Ozuna
- Dr. Juan Orlando Manzoni
- Lic. Ana María Lucas
Labor Científica
- Dr. Juan José Agüero
- Dra. Cecilia Alejandra Fandos
- Dr. Martín Emilio de los Ríos
- Dra. Florencia Raquel Angulo Villán
Labor Deportiva
- Jorge “Brocha” Jurado
- Luciana Ayelén Álvarez
Labor Periodística
- Américo Santos Tolaba
- Juan Vicente Mancuso
- Agustín Weibel
Labor Educativa
- Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Martínez”
Labor Institucional Intermedia
- Colegio de Ingenieros de Jujuy
Labor Empresarial
- Lic. María Magdalena Sánchez de Bustamante
Reconocimiento a referentes de la comunidad
Los Premios San Salvador buscan destacar el trabajo, la trayectoria y el compromiso de personas e instituciones que realizan aportes significativos a la ciudad y a la provincia. La entrega del 6 de agosto formará parte de una nueva celebración por el aniversario de la capital jujeña.
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