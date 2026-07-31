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31 de julio de 2026 - 12:56
Jujuy.

Premios San Salvador 2026: anunciaron a los 35 ganadores

La Municipalidad presentó a las personas e instituciones reconocidas. La ceremonia se realizará el 6 de agosto en el Centro Cultural Éxodo Jujeño

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Premios San Salvador 2026: anunciaron a los 35 ganadores

Premios San Salvador 2026: anunciaron a los 35 ganadores

San Salvador de Jujuy ya tiene a los 35 galardonados que recibirán los Premios San Salvador 2026, el máximo reconocimiento que entrega la Municipalidad a personas e instituciones destacadas por su trayectoria y aporte a la comunidad. El anuncio fue encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge.

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Una edición récord con 80 postulaciones

La edición 2026 alcanzó un récord de participación con 80 postulaciones, entre las que el jurado seleccionó a los 35 galardonados distribuidos en categorías como labor cultural, humanitaria, profesional, científica, deportiva, periodística y educativa.

Durante la presentación, Jorge destacó el crecimiento que tuvo la convocatoria a lo largo de sus 29 ediciones y valoró las mejoras implementadas en el proceso de selección.

“Son 29 ediciones mejorando la sistematización, la convocatoria, la constitución del jurado, la formulación de los proyectos y las postulaciones. Este año batimos todos los récords”, expresó el intendente.

También remarcó la tarea de evaluación realizada y el valor que tiene el reconocimiento para la comunidad.

“Seguramente vamos a tener un 6 de agosto, en el Día de Nuestra Ciudad, con una gran convocatoria y un reconocimiento a muchas personalidades, mujeres y hombres que hacen de Jujuy una ciudad y una provincia diferente”, afirmó.

Cuándo será la entrega de los Premios San Salvador

La ceremonia se realizará el jueves 6 de agosto, a las 10, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, en el marco de las actividades organizadas por el aniversario de San Salvador de Jujuy.

La directora de Ceremonial y Protocolo, María Eugenia Fernández Basualdo, explicó que el jurado estuvo integrado por Jorgelina Balut, Camilo Nebhen, María Rosa Caballero, María Teresa Bovi y Marcelo Helou.

“Ellos tuvieron la tarea de seleccionar, entre este récord de postulaciones que tuvimos este año, a los 35 galardonados”, señaló la funcionaria, quien además invitó a la comunidad a participar del acto.

Quiénes son los 35 galardonados

Labor Humanitaria

  • Mg. Marcia María Baranovsky
  • Fundación Inti Huara – Mariano Vera
  • Horacio Ariel Alberto

Labor Cultural

  • Prof. Jorge Oscar Giles
  • Florencia Califano
  • Prof. María Irene Ballatore
  • Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu”
  • Prof. Ildikó Nassr
  • Camila Wara Calpanchay
  • Antonio Raúl Olarte
  • Grupo Coroico
  • Los Arrieros de Yavi
  • Pablo Javier Accame
  • María Eugenia Jaldín
  • Aldana Loiseau

Labor Profesional

  • Hugo César Cuevas
  • Dr. Roberto Jesús Aranzamendi
  • Arq. Néstor Abraham “Champa” José
  • Dra. Marcela Marisa Murillo
  • Fernando González Ariki
  • Dr. Miguel Ángel Ozuna
  • Dr. Juan Orlando Manzoni
  • Lic. Ana María Lucas

Labor Científica

  • Dr. Juan José Agüero
  • Dra. Cecilia Alejandra Fandos
  • Dr. Martín Emilio de los Ríos
  • Dra. Florencia Raquel Angulo Villán

Labor Deportiva

  • Jorge “Brocha” Jurado
  • Luciana Ayelén Álvarez

Labor Periodística

  • Américo Santos Tolaba
  • Juan Vicente Mancuso
  • Agustín Weibel

Labor Educativa

  • Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Martínez”

Labor Institucional Intermedia

  • Colegio de Ingenieros de Jujuy

Labor Empresarial

  • Lic. María Magdalena Sánchez de Bustamante

Reconocimiento a referentes de la comunidad

Los Premios San Salvador buscan destacar el trabajo, la trayectoria y el compromiso de personas e instituciones que realizan aportes significativos a la ciudad y a la provincia. La entrega del 6 de agosto formará parte de una nueva celebración por el aniversario de la capital jujeña.

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