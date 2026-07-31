Premios San Salvador 2026: anunciaron a los 35 ganadores

San Salvador de Jujuy ya tiene a los 35 galardonados que recibirán los Premios San Salvador 2026 , el máximo reconocimiento que entrega la Municipalidad a personas e instituciones destacadas por su trayectoria y aporte a la comunidad. El anuncio fue encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge.

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La edición 2026 alcanzó un récord de participación con 80 postulaciones , entre las que el jurado seleccionó a los 35 galardonados distribuidos en categorías como labor cultural, humanitaria, profesional, científica, deportiva, periodística y educativa.

Durante la presentación, Jorge destacó el crecimiento que tuvo la convocatoria a lo largo de sus 29 ediciones y valoró las mejoras implementadas en el proceso de selección.

“Son 29 ediciones mejorando la sistematización, la convocatoria, la constitución del jurado, la formulación de los proyectos y las postulaciones. Este año batimos todos los récords”, expresó el intendente.

También remarcó la tarea de evaluación realizada y el valor que tiene el reconocimiento para la comunidad.

“Seguramente vamos a tener un 6 de agosto, en el Día de Nuestra Ciudad, con una gran convocatoria y un reconocimiento a muchas personalidades, mujeres y hombres que hacen de Jujuy una ciudad y una provincia diferente”, afirmó.

Cuándo será la entrega de los Premios San Salvador

La ceremonia se realizará el jueves 6 de agosto, a las 10, en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, en el marco de las actividades organizadas por el aniversario de San Salvador de Jujuy.

La directora de Ceremonial y Protocolo, María Eugenia Fernández Basualdo, explicó que el jurado estuvo integrado por Jorgelina Balut, Camilo Nebhen, María Rosa Caballero, María Teresa Bovi y Marcelo Helou.

“Ellos tuvieron la tarea de seleccionar, entre este récord de postulaciones que tuvimos este año, a los 35 galardonados”, señaló la funcionaria, quien además invitó a la comunidad a participar del acto.

Quiénes son los 35 galardonados

Labor Humanitaria

Mg. Marcia María Baranovsky

Fundación Inti Huara – Mariano Vera

Horacio Ariel Alberto

Labor Cultural

Prof. Jorge Oscar Giles

Florencia Califano

Prof. María Irene Ballatore

Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu”

Prof. Ildikó Nassr

Camila Wara Calpanchay

Antonio Raúl Olarte

Grupo Coroico

Los Arrieros de Yavi

Pablo Javier Accame

María Eugenia Jaldín

Aldana Loiseau

Labor Profesional

Hugo César Cuevas

Dr. Roberto Jesús Aranzamendi

Arq. Néstor Abraham “Champa” José

Dra. Marcela Marisa Murillo

Fernando González Ariki

Dr. Miguel Ángel Ozuna

Dr. Juan Orlando Manzoni

Lic. Ana María Lucas

Labor Científica

Dr. Juan José Agüero

Dra. Cecilia Alejandra Fandos

Dr. Martín Emilio de los Ríos

Dra. Florencia Raquel Angulo Villán

Labor Deportiva

Jorge “Brocha” Jurado

Luciana Ayelén Álvarez

Labor Periodística

Américo Santos Tolaba

Juan Vicente Mancuso

Agustín Weibel

Labor Educativa

Centro Polivalente de Arte “Prof. Luis Martínez”

Labor Institucional Intermedia

Colegio de Ingenieros de Jujuy

Labor Empresarial

Lic. María Magdalena Sánchez de Bustamante

Reconocimiento a referentes de la comunidad

Los Premios San Salvador buscan destacar el trabajo, la trayectoria y el compromiso de personas e instituciones que realizan aportes significativos a la ciudad y a la provincia. La entrega del 6 de agosto formará parte de una nueva celebración por el aniversario de la capital jujeña.