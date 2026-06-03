Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista argentino Lionel Messi fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 . El jurado , integrado por destacadas figuras del ámbito deportivo , lo definió como “el futbolista más exitoso de todos los tiempos ”.

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En el fallo se subraya que “su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo ”.

Aunque los Premios Princesa de Asturias son de origen español , tienen una proyección internacional en todas sus categorías. Messi , ídolo histórico del FC Barcelona , ha trascendido ese club y su impacto es global : actualmente continúa en actividad y se prepara para disputar su sexto Mundial con la Selección Argentina , vigente campeona del mundo.

“ Messi -señala el jurado - protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del fútbol europeo con 35 trofeos entre 2005 y 2021 , destacando por su liderazgo dentro del campo , su capacidad de desequilibrio y su visión del juego . Fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro Champions League , diez Ligas , siete Copas del Rey , tres Mundiales de Clubes , tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España ”.

Leo Messi en una de sus fotografías más icónicas, tras marcar un gol al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El jurado, sobre Lionel Messi: “Un modelo de superación”

El jurado también destaca que Messi es el futbolista con mayor cantidad de encuentros jugados y títulos obtenidos con la Selección Argentina, incluyendo dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022, un hito que “consolidó definitivamente su legado deportivo”.

“A nivel individual -prosigue-, su rendimiento lo ha situado repetidamente entre los mejores futbolistas del mundo gracias a su extraordinaria regularidad, su creatividad ofensiva y su eficacia goleadora, recibiendo numerosos premios que reflejan la magnitud de su trayectoria deportiva. Entre ellos destacan sus ocho Balones de Oro, sus tres The Best FIFA Men’s Player y sus seis Botas de Oro europea al máximo goleador de las ligas del continente”.

Cada Premio Princesa de Asturias incluye una escultura del artista Joan Miró, emblema del galardón, junto con un diploma, una insignia y un premio económico de 50.000 euros. La entrega oficial se realiza el 23 de octubre en la ciudad de Oviedo, donde están invitados a participar tanto Messi como el resto de los galardonados.

Premio Princesa de Asturias.

El argentino pasa a ocupar el lugar en el historial del Premio Princesa de los Deportes que había correspondido a la tenista estadounidense Serena Williams, galardonada en 2025.

En años anteriores, la distinción también fue otorgada a figuras y entidades como el maratonista keniano Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados, la selección sudafricana de rugby, los basquetbolistas españoles Pau y Marc Gasol, el Tour de Francia, el atleta estadounidense Carl Lewis y el británico Sebastian Coe, quien fue el primer ganador del premio en 1987.

Serena Williams obtuvo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2025.

Desde entonces, el fútbol ha sido reconocido únicamente en cuatro oportunidades con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: en 2002 cuando fue otorgado a la selección de Brasil, en 2010 a la selección de España, y en la edición de 2021, que se concedió de manera compartida al arquero Iker Casillas y al mediocampista Xavi Hernández.

El jurado también destaca que Messi es el futbolista con mayor cantidad de encuentros jugados y títulos obtenidos con la Selección Argentina, incluyendo dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022, un hito que “consolidó definitivamente su legado deportivo”.

“A nivel individual -prosigue-, su rendimiento lo ha situado repetidamente entre los mejores futbolistas del mundo gracias a su extraordinaria regularidad, su creatividad ofensiva y su eficacia goleadora, recibiendo numerosos premios que reflejan la magnitud de su trayectoria deportiva. Entre ellos destacan sus ocho Balones de Oro, sus tres The Best FIFA Men’s Player y sus seis Botas de Oro europea al máximo goleador de las ligas del continente”.

Embed TV en DIRECTO | Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "El jurado ha destacado su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos" https://t.co/LADfH0Saaj pic.twitter.com/R5WlOlHq2v — EL PAÍS (@el_pais) June 3, 2026

El jurado tuvo en cuenta el costado personal del futbolista. En ese sentido, señaló que “ha representado un modelo de superación -tras sufrir en la infancia un problema de crecimiento- y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según sus compañeros de equipo”.

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Cada Premio Princesa de Asturias incluye una escultura del artista Joan Miró, emblema del galardón, junto con un diploma, una insignia y un premio económico de 50.000 euros. La entrega oficial se realiza el 23 de octubre en la ciudad de Oviedo, donde están invitados a participar tanto Messi como el resto de los galardonados.

Premio Princesa de Asturias.

El argentino pasa a ocupar el lugar en el historial del Premio Princesa de los Deportes que había correspondido a la tenista estadounidense Serena Williams, galardonada en 2025.

En años anteriores, la distinción también fue otorgada a figuras y entidades como el maratonista keniano Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados, la selección sudafricana de rugby, los basquetbolistas españoles Pau y Marc Gasol, el Tour de Francia, el atleta estadounidense Carl Lewis y el británico Sebastian Coe, quien fue el primer ganador del premio en 1987.

Serena Williams obtuvo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2025.

Desde entonces, el fútbol ha sido reconocido únicamente en cuatro oportunidades con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: en 2002 cuando fue otorgado a la selección de Brasil, en 2010 a la selección de España, y en la edición de 2021, que se concedió de manera compartida al arquero Iker Casillas y al mediocampista Xavi Hernández.