La lesión de Lionel Messi preocupa a los jujeños: "Puede salir todo bien o todo mal"

La lesión de Lionel Messi encendió la preocupación de los jujeños de cara al Mundial 2026 y a los próximos amistosos FIFA, luego de que Inter Miami diera a conocer el parte médico oficial del jugador tras retirarse del partido ante Philadelphia Union por la MLS. Desde el club explicaron que “el tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”.

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El Inter Miami publicó el parte médico oficial sobre el estado físico de Messi, después de que el capitán argentino tuviera que retirarse lesionado durante el partido ante Philadelphia Union.

En el comunicado, el club explicó que los plazos para retomar la actividad no están definidos y dependerán de cómo avance su recuperación.

“El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, indicaron desde la institución.

Lionel Messi

Qué opinan los jujeños sobre la lesión

En Jujuy, los hinchas se animaron a dar sus sensaciones sobre la lesión de Messi y cómo podría llegar al Mundial 2026. Algunas respuestas mostraron preocupación, mientras que otras reflejaron confianza en la recuperación del capitán argentino.

“Puede salir todo bien, puede salir todo mal”, dijo un jujeño, quien además dudó de que Messi pueda llegar al 100% después de la recuperación.

Otra persona remarcó la importancia del jugador para la Selección Argentina, aunque también señaló otra preocupación dentro del equipo: “Es el más clave de la Selección, pero va a llegar al 100%. A mí me preocupa más la baja del Cuti porque es buen defensa”.

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Esperan que llegue al 100%

Más allá de la incertidumbre por los tiempos de recuperación, varios jujeños expresaron confianza y deseo de que Messi llegue en condiciones al Mundial.

“Messi es lo mejor de lo mejor, ojalá se recupere, hay que esperar. Va a llegar al 100%”, expresó otro hincha.

La expectativa ahora estará puesta en la evolución del jugador y en los próximos informes sobre su estado físico, mientras crece la atención por su presencia en los amistosos FIFA y en el camino hacia el Mundial 2026.