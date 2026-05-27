Se restableció la luz en toda la Quebrada

Ejesa había dado a conocer en la jornada de ayer a TodoJujuy.com que la Estación de Rebaje Volcán estaba fuera de servicio, lo que afectó la normal prestación del servicio eléctrico en varias localidades del norte de Jujuy.

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Según detalló la empresa en ese momento, el inconveniente impactó en Tumbaya, Purmamarca, Tilcara, Huacalera, Uquía, Humahuaca, Iturbe y zonas aledañas.

Pasadas la 1 de la madrugada lograron restablecer por completo el servicio y todas las localidades volvieron a contar con la luz en sus hogares.

El corte de luz se registró en distintas localidades de la Quebrada de Humahuaca y sectores cercanos, debido a la salida de servicio de la Estación de Rebaje Volcán.

Las zonas que informaron como afectadas fueron:

Tumbaya

Purmamarca

Tilcara

Huacalera

Uquía

Humahuaca

Iturbe

Zonas aledañas

Cortes de luz programados para este miércoles

La empresa EJESA informó que este miércoles 27 de mayo realizará interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Tilcara y zonas aledañas. Los trabajos se desarrollarán entre las 8.30 y las 14.30, aproximadamente.

En el corredor San Salvador de Jujuy - Tilcara, la interrupción alcanzará a Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

También habrá trabajos en sectores de San Salvador, con afectación en Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.

Interrupción San Salvador de Jujuy- Tilcara

Fecha: miércoles 27 de mayo

Horario: 8.30 y las 14.30

Zona: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

Interrupción San Salvador de Jujuy

Fecha: miércoles 27 de mayo

Horario: 8.30 y las 14.30

Zona: Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas cercanas.

Por qué habrá interrupción del servicio

Según informó EJESA, las tareas previstas incluyen el cambio de aisladores que sostienen los cables eléctricos, la colocación de postes y estructuras nuevas, además del retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas.

Desde la empresa señalaron que estas mejoras buscan reforzar la seguridad del sistema y brindar un servicio eléctrico más confiable, evitando fallas e interrupciones innecesarias.