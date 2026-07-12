Gimnasia de Jujuy empató con Chacarita y sigue como único líder de la Zona B

Gimnasia de Jujuy logró un empate ante Chacarita luego de arrancar perdiendo el encuentro correspondiente a la Fecha 20 de la Primera Nacional. El gol del Lobo lo marcó Octavio Bianchi, mientras que para el Funebrero anotó Alexis Domínguez.

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A pesar de que aún resta que juegue Atlanta, el equipo de Hernán Pellarano cerrará la fecha como único líder de la Zona B con 38 puntos.

Gimnasia de Jujuy y Chacarita protagonizaron un intenso primer tiempo por una nueva fecha de la Primera Nacional. El Lobo tuvo un buen arranque y llegó a convertir en dos oportunidades, aunque ambos tantos fueron anulados.

Los goles invalidados fueron convertidos por Francisco Molina y Mauro Cachi, por lo que el conjunto jujeño no pudo reflejar en el marcador sus primeras aproximaciones.

Cuando transcurrían 17 minutos de la primera etapa, Alexis Domínguez aprovechó su oportunidad y marcó el 1-0 para Chacarita, resultado con el que el local pasó a imponerse en el encuentro.

Sobre el cierre del primer tiempo, Nicolás Dematei fue amonestado por el árbitro Yamil Possi, convirtiéndose en el primer jugador de Gimnasia de Jujuy en recibir una tarjeta amarilla.

Segundo tiempo: Gimnasia movió el banco y llegó al empate con Bianchi

En el segundo tiempo, Hernán Pellerano buscó cambiar el desarrollo del partido con modificaciones en el equipo. Octavio Bianchi ingresó en lugar de Martín Lazarte, mientras que Maximiliano Casa reemplazó a Delfor Minervino.

En Chacarita también hubo variantes. Mario Sanabria ingresó por Brian Calderara y, posteriormente, Luciano Perdomo sustituyó a Dylan Durán, quien previamente había sido amonestado por el árbitro Yamil Possi.

Otra de las tarjetas amarillas de la etapa fue para Santiago Acosta.

A los 27 minutos del complemento, Gimnasia encontró la igualdad. Octavio Bianchi apareció dentro del área y convirtió el 1-1 con un gol de jugada para el conjunto jujeño. Tras el empate, Chacarita volvió a mover el banco con los ingresos de Francisco Cristaldo por Alexis Domínguez y Ezequiel Gerez por Maximiliano Meléndez.

Por el lado del Lobo, Abel Argañaraz reemplazó a Mauro Cachi en una nueva modificación dispuesta por Hernán Pellerano.

Resumen del partido entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita