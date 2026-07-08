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8 de julio de 2026 - 14:05
Deportes.

Yamil Possi dirige Gimnasia de Jujuy vs. Chacarita: los antecedentes del árbitro

AFA confirmó que Yamil Possi será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita el próximo domingo 12 de julio.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Yamil Possi árbitro Lobo

Yamil Possi será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Chacarita por la Fecha 20 de la Primera Nacional. La designación ya fue confirmada por la AFA para el encuewntro que se disputará el próximo domingo 12 de julio.

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La terna arbitral integrada estará integrada por Hugo Páez como asistente 1, Gerardo Lencina ocupará el lugar de asistente 2 y Maximiliano Silcán Jerez será el cuarto árbitro.

Los antecedentes de Yamil Possi con Gimnasia de Jujuy

En lo que va del torneo de la Primera Nacional 2026, Yamil Possi dirigió un total de nueve partidos. De esos encuentros, solo en una oportunidad fue juez de Gimnasia de Jujuy. Ocurrió en la Fecha 1 del campeonato, cuando el Lobo recibió a Midland en el Estadio 23 de Agosto.

En aquella oportunidad, Possi mostró tres tarjetas amarillas y no hubo jugadores expulsados.

Cómo le fue a Chacarita con Possi

El árbitro dirigió a Chacarita en dos partidos: frente a Güemes de Santiago del Estero y ante Almagro. En el primero, el Funebrero perdió 2-1 y hubo cuatro jugadores amonestados.

En el otro encuentro, Chacarita ganó 1-0 y dos futbolistas recibieron tarjeta amarilla.

Las estadísticas de Yamil Possi

En sus nueve partidos dirigidos en la Primera Nacional, Yamil Possi mostró 30 tarjetas amarillas, lo que da un promedio de 3,33 amonestaciones por encuentro.

Además, no expulsó jugadores, por lo que su promedio de tarjetas rojas es de 0 por partido.

En cuanto a los penales, sancionó dos en nueve encuentros, equivalente a un promedio de 0,22 penales por partido. Ninguno de esos penales fue cobrado en los encuentros que dirigió de Gimnasia de Jujuy o Chacarita.

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