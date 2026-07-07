Advierten por el aumento de infartos en Jujuy durante los partidos de Argentina

El cardiólogo Luis Freijo (MP 2768) , advirtió que el estrés generado por los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 202 6 puede favorecer complicaciones cardiovasculares y aseguró que, una semana después del inicio del torneo, se registraron más infartos .

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Con el equipo de Lionel Scaloni como protagonista , cada presentación genera tensión, nerviosismo y fuertes emociones entre los hinchas. Frente a esta situación, el especialista explicó cómo puede reaccionar el organismo y brindó recomendaciones para reducir los riesgos.

“En primer lugar debemos recordar que el estrés es un factor de riesgo cardiovascular . Estamos hablando sobre todo de enfermedades del corazón y de los grandes vasos”, explicó. El especialista detalló que el organismo libera determinadas hormonas durante situaciones de tensión.

“El estrés desarrolla un mecanismo muy interesante al aumentar el tenor de ciertas hormonas como la adrenalina y el cortisol , y tiene un efecto procoagulante también”, señaló. Además, explicó que esta reacción puede provocar cambios en los vasos sanguíneos y en la circulación.

Más infartos por el Mundial 2026

“Hace que los vasos se espesen, se pongan más chicos, que la sangre circule a una velocidad más rápida y que las lesiones, que son las placas de colesterol, predispongan a que se rompan, padeciendo lo que denominamos un infarto cardiovascular o una arritmia”, indicó.

Registraron cinco infartos en una semana

El cardiólogo señaló que, después del comienzo de la Copa del Mundo, se observó una cantidad elevada de casos. “Desde que empezó el Mundial, una semana posterior al inicio, observamos una mayor cantidad de infartos, la cantidad que habitualmente esperamos en el mes”, afirmó. “Esperamos entre cuatro y seis infartos en el mes y esa semana hubo cinco”, agregó.

Disfrutar el partido y evitar los excesos

Freijo sostuvo que el primer paso es entender que se trata de un espectáculo deportivo y evitar que la tensión domine el momento. “Debemos considerar que esto es un deporte, tenemos que tomarlo como algo para disfrutar. Sabemos que somos muy pasionales, a mí también me pasa lo mismo”, expresó.

También recomendó cuidar la alimentación y evitar el consumo excesivo de alcohol durante los encuentros. “Tomamos de más, tomamos alcohol. Tenemos que tratar de evitar esa situación, tomar la medicación y hacer caso a las recomendaciones de nuestro médico de cabecera”, afirmó.

En ese sentido, pidió reducir el consumo de sal y bebidas alcohólicas, ya que pueden favorecer distintas complicaciones. “Hay que evitar el exceso de sal y alcohol, que predisponen a arritmias, hipertensión o un evento cardiovascular mayor”, explicó.

Qué hacer ante los nervios

El especialista recomendó caminar o intentar relajarse cuando la tensión aumenta durante el partido. “Si estoy muy nervioso, me estreso mucho, hay que tratar de caminar, relajarse, evitar la sobrecarga de sal, las comidas muy condimentadas, el exceso de bebidas alcohólicas y el tabaquismo”, sostuvo.

También advirtió que algunas personas aumentan el consumo de cigarrillos sin advertirlo. “Cuando estoy muy nervioso puedo fumar uno tras otro y no me doy cuenta. También hay que tomar la medicación como lo dice el médico de cabecera”, agregó.

Los síntomas que requieren atención inmediata

Freijo explicó que el dolor de pecho puede ser una señal de alarma y que, ante determinados síntomas, se debe pedir asistencia de manera inmediata. “Si tengo un dolor de pecho opresivo, en el centro del tórax, que se dirige a la espalda o al cuello, tengo que activar el sistema de emergencia y llamar al 107”, señaló.

Las personas con problemas cardíacos deben estar acompañadas

El cardiólogo consideró importante que quienes tienen antecedentes cardiovasculares no vean solos los partidos. “Yo disfruto solo el partido, pero si usted tiene algún problema cardíaco es conveniente siempre estar acompañado y cerca del teléfono”, afirmó.

El cansancio después del partido

Freijo también se refirió al agotamiento que algunas personas experimentan una vez finalizado el encuentro. “Después del partido, a los 40 minutos o a la hora, uno puede estar cansado. El estrés crónico produce eso, produce que usted se canse y se relaje”, explicó.

No automedicarse antes de un partido

Ante la posibilidad de tomar alguna pastilla antes de mirar a la Selección, el especialista fue contundente. “No, preferiblemente no. Que tomen la medicación indicada por su médico”, concluyó.