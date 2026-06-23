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23 de junio de 2026 - 13:00
Podcast.

Fernando Gago sufrió un infarto: cómo reconocer las señales de alerta

El caso de Fernando Gago generó preocupación y volvió a poner en agenda una pregunta importante: ¿cómo puede sufrir un infarto una persona joven?

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fernando Gago en Boca Juniors.

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PABLO CLEMENTTI - PODCAST

El caso de Fernando Gago generó preocupación y volvió a poner en agenda una pregunta importante: ¿cómo puede sufrir un infarto una persona joven, deportista y aparentemente saludable?

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El entrenador sintió un fuerte dolor en el pecho y fue atendido rápidamente en una clínica de Chile. Los estudios confirmaron que tenía una arteria coronaria obstruida, por lo que debieron realizarle una intervención y colocarle un stent para recuperar el flujo sanguíneo.

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El cardiólogo Pablo Clementi explicó que un dolor intenso, una presión o una opresión en el pecho nunca deben minimizarse. También pueden aparecer falta de aire, sudor frío, mareos, náuseas o dolor que se extiende hacia el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula.

El especialista también habló sobre los factores de riesgo, los controles médicos y por qué ser joven o hacer actividad física no elimina por completo la posibilidad de atravesar un problema cardiovascular.

doctor Pablo Clementti
Pablo Clementti-&nbsp; Cardi&oacute;logo MP 2249 &iquest;C&oacute;mo es la recuperaci&oacute;n despu&eacute;s de un infarto agudo de miocardio? Recomendaciones a tener en cuenta

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Escuchá el podcast completo y conocé qué señales requieren una consulta urgente, cómo se trata un infarto y qué controles pueden ayudar a prevenirlo.

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