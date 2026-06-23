Fernando Gago sufrió un infarto: cómo reconocer las señales de alerta

Fernando Gago en Boca Juniors.

PABLO CLEMENTTI - PODCAST

El caso de Fernando Gago generó preocupación y volvió a poner en agenda una pregunta importante: ¿cómo puede sufrir un infarto una persona joven, deportista y aparentemente saludable?

El entrenador sintió un fuerte dolor en el pecho y fue atendido rápidamente en una clínica de Chile. Los estudios confirmaron que tenía una arteria coronaria obstruida, por lo que debieron realizarle una intervención y colocarle un stent para recuperar el flujo sanguíneo.

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El cardiólogo Pablo Clementi explicó que un dolor intenso, una presión o una opresión en el pecho nunca deben minimizarse. También pueden aparecer falta de aire, sudor frío, mareos, náuseas o dolor que se extiende hacia el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula.

El especialista también habló sobre los factores de riesgo, los controles médicos y por qué ser joven o hacer actividad física no elimina por completo la posibilidad de atravesar un problema cardiovascular. doctor Pablo Clementti Pablo Clementti- Cardiólogo MP 2249 ¿Cómo es la recuperación después de un infarto agudo de miocardio? Recomendaciones a tener en cuenta Escuchá el podcast completo y conocé qué señales requieren una consulta urgente, cómo se trata un infarto y qué controles pueden ayudar a prevenirlo. ESCUCHÁ EL PODCAST EN TODOJUJUY

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