Cómo votaron los senadores de Jujuy la Ley de Propiedad Privada

Tras una extensa sesión que finalizó durante la madrugada de este viernes, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El texto fue aprobado por 37 votos afirmativos y 33 negativos, sin abstenciones y con dos ausencias.
En ese contexto, los tres senadores nacionales por Jujuy votaron de manera dividida. Mientras los representantes de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, acompañaron el proyecto, la senadora Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, votó en contra de la iniciativa.
Cómo votaron los senadores jujeños
Los votos de los legisladores que representan a Jujuy fueron los siguientes:
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza): votó a favor.
- Vilma Bedia (La Libertad Avanza): votó a favor.
- Carolina Moisés (Convicción Federal): votó en contra.
La votación reflejó las diferencias entre los bloques que integran la Cámara alta respecto del proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional.
Los 37 senadores que votaron a favor
El oficialismo consiguió la media sanción con el respaldo de los senadores Maximiliano Abad, Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Carlos Omar Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Andrea Cristina, Carlos Mauricio Espínola, Enzo Fullone, Eduardo Galaretto, Juan Cruz Godoy, Enrique Goerling Lara, Gonzalo Guzmán Coraita, María Victoria Huala, Luis Juez, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Edith Terenzi, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
Para reunir los votos necesarios, el Gobierno aceptó retirar del proyecto los capítulos que proponían modificaciones en la Ley de Tierras y en la Ley de Manejo del Fuego, dos de los puntos que habían generado mayor rechazo entre gobernadores y bloques dialoguistas.
Los 33 senadores que rechazaron la iniciativa
En contra del proyecto votaron Guillermo Andrada, Beatriz Ávila, Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, José María Carambia, Lucía Corpacci, Julieta Corroza, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, Natalia Gadano, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida Cristina López, María Florencia López, Juan Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Sandra Mendoza, Carolina Moisés, Elia Moreno, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Flavia Royón, Fernando Salino, Martín Soria, Sergio Uñac, Alejandra Vigo y Gerardo Zamora.
La votación no registró abstenciones. Los únicos dos senadores ausentes fueron Flavio Fama (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (bloque Justicialista).
El proyecto pasó a Diputados
Con la media sanción obtenida en el Senado, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá volver a negociar con distintos bloques para conseguir los votos necesarios y convertir la iniciativa en ley. Allí volverán a debatirse los cambios incorporados durante el paso del proyecto por la Cámara alta.
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