El Banco Central descartó intervenir para ayudar a las personas con deudas

El presidente del Banco Central de la República Argentina , Santiago Bausili, descartó que el organismo intervenga para asistir a las personas con problemas para pagar sus deudas. Durante la presentación del Informe de Política Monetaria, sostuvo que la morosidad es “una cuestión entre privados” y advirtió sobre los riesgos de aplicar soluciones estatales que impliquen transferir recursos de manera discrecional.

“Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselo a otro”, afirmó el funcionario. También señaló que, hasta el momento, las entidades financieras no reclamaron una intervención oficial y que el Banco Central seguirá observando la evolución de los indicadores.

Bausili consideró que la morosidad bancaria podría estar atravesando un “punto de inflexión”, luego de registrarse la primera baja en 19 meses en la irregularidad del crédito a las familias.

Según los datos mencionados durante la conferencia, el indicador pasó de 12,8% a 12,7% en junio. El titular del Banco Central aclaró que este tipo de procesos no suele mostrar cambios abruptos y que la recuperación de una persona que refinanció sus deudas puede demorar varios meses.

“Los ratios de morosidad llevan tiempo y se mueven más como ondas”, explicó. Además, aseguró que el aumento de la mora comenzó a perder peso frente al total de los créditos otorgados.

“Los argentinos ahorran en dólares”

El funcionario también se refirió a la conducta de los ahorristas y sostuvo que los argentinos seguirán eligiendo el dólar durante algún tiempo.

“Los argentinos ahorran en dólares y creo que van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo”, expresó. Para Bausili, el desafío es ofrecer instrumentos dentro del sistema financiero local que permitan canalizar esos fondos hacia el ahorro y la inversión en el país.

El presidente del Central descartó, además, cambios inmediatos en los encajes bancarios y afirmó que no está previsto levantar en el corto plazo las restricciones cambiarias que todavía alcanzan a las empresas.

Crédito más selectivo

El informe del BCRA proyectó que el sistema avanzará hacia un esquema crediticio más selectivo y sostenible. Los bancos darán mayor relevancia al historial de cada cliente al momento de definir el otorgamiento y el costo de los préstamos.

Desde el organismo consideraron que la cartera de créditos personales atraviesa un proceso de normalización, luego del fuerte crecimiento de la mora, mientras que el financiamiento destinado a las empresas conserva mejores indicadores.