Juicio por Loan: confirmaron rastros del nene en dos vehículos de los acusados

El juicio por la desaparición de Loan Peña sumó una declaración clave: un perito confirmó que los perros especializados detectaron rastros odoríferos del niño en dos vehículos pertenecientes a Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

Policiales. Desaparición de Loan: el juicio entra en una etapa decisiva con testigos e indagatorias

Se trata de una camioneta Ford Ranger y un Ford Ka rojo, dos rodados que desde el inicio de la investigación quedaron bajo la lupa. La prueba forma parte de los principales elementos utilizados por la Fiscalía para sostener que Loan no se perdió, sino que fue sustraído y posteriormente ocultado.

Durante su exposición, el especialista ratificó el procedimiento realizado con los perros y explicó que los animales marcaron la presencia del olor de Loan en ambos vehículos.

La Ford Ranger había sido utilizada por Pérez y Caillava para concurrir al almuerzo familiar realizado el 13 de junio de 2024, día en que el niño fue visto por última vez. El Ford Ka también pertenecía al matrimonio, aunque no habría estado en el paraje durante aquella jornada.

La aparición de rastros en los dos rodados es uno de los indicios que comprometen a la pareja dentro de la hipótesis de la acusación. Sin embargo, las pruebas genéticas efectuadas sobre otras muestras halladas en los vehículos no permitieron confirmar que fueran del niño.

La hipótesis de la Fiscalía

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio.

Para el Ministerio Público Fiscal, el niño fue apartado del grupo durante una caminata hacia un naranjal y posteriormente trasladado y ocultado. Los investigadores sospechan que para sacarlo del lugar se habría utilizado la camioneta del matrimonio Pérez-Caillava.

En el juicio están acusadas siete personas por la presunta sustracción y el ocultamiento del menor, mientras que otros imputados enfrentan cargos por maniobras destinadas a entorpecer la investigación.

Hasta el momento, Loan continúa desaparecido y su paradero sigue siendo una incógnita.