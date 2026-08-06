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6 de agosto de 2026 - 08:53
Jujuy.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Agua Potable de Jujuy finaliza la reparación del acueducto y el servicio comenzará a normalizarse de manera paulatina en los barrios afectados.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Reparación del acueducto por Agua Potable de Jujuy&nbsp;

Reparación del acueducto por Agua Potable de Jujuy 

Agua Potable de Jujuy se encuentra en la etapa final de los trabajos de reparación del acueducto que abastece a distintos sectores de San Salvador de Jujuy. Según explicó el presidente de la empresa, Juan Carlos García, durante la mañana de este jueves comenzará la restitución progresiva del servicio.

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“Estamos en los últimos aprestos de la reparación. Fueron cinco intervenciones y estamos ajustando la última junta para largar el servicio de agua”, indicó García. Una vez finalizada esa tarea, el sistema comenzará a recuperar presión de manera paulatina en los barrios afectados.

Reemplazaron 35 metros de cañería

Durante el operativo se reemplazaron 35 metros de cañería que se encontraban en estado crítico y que comprometían el funcionamiento general del acueducto.

García explicó que los trabajos fueron programados para evitar una rotura imprevista durante los meses de mayor consumo. “Si no hacíamos este trabajo, se podría haber roto y hubiésemos tenido que realizar una reparación de emergencia, sin que la gente pudiera tomar los recaudos necesarios”, señaló.

El funcionario remarcó que la intervención permitirá garantizar la provisión durante el verano, período en el que aumenta considerablemente la demanda de agua potable.

Acueducto reemplazado

Acueducto reemplazado

A qué hora vuelve el agua en Alto Comedero

En Alto Comedero, el servicio comenzará a restablecerse durante la tarde de este jueves 6 de agosto. Desde la empresa no precisaron una hora exacta, debido a que la recuperación depende del tiempo necesario para llenar las cisternas y volver a presurizar la red.

Por ese motivo, el regreso del agua será paulatino y podría producirse en distintos horarios según la ubicación y la altura de cada sector.

Continúa la asistencia con camiones cisterna

Mientras avanzan las tareas, siete camiones cisterna recorren desde la mañana los barrios afectados. Además, otras dos unidades fueron destinadas a sectores más alejados.

Desde Agua Potable indicaron que la distribución continuará hasta que el servicio se encuentre normalizado en toda la zona alcanzada por la intervención.

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