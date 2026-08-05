Rubén Rivarola sobre las internas en el PJ Jujuy: "estoy acostumbrado a ganar o perder, pero no a que me hagan fraude"

Durante la mañana de hoy en la Legislatura de la Provincia la Lista Celeste y Blanca brindó detalles de la resolución en contra dictada por Junta Electoral por las elecciones internas del Partido Justicialista .

Jujuy. Carolina Moisés propuso a Carlos de Aparici a la presidencia del PJ de Jujuy para una lista de unidad

En este sentido, el candidato a presidente de la Lista Celeste y Blanca, Rubén Rivarola , dijo que “ estamos cansados de que vengan los porteños y fácilmente dicen esta lista va, esta lista no va . No tienen ni el coraje de venir a decirnos porque estamos en esta situación”.

Rivarola sostuvo que “ no hay nadie en el Partido con quien ir a hablar o para que nos muestren las listas y lo defectos que ellos dicen que tienen”, y agregó que “tenemos firmadas las planillas que dicen que estamos totalmente bien, pero al no poder verlas porque se las llevan deciden hacer lo que quieren”.

“Yo estoy acostumbrado a ganar o perder, pero no a que me hagan fraude. Son delincuentes, no solo con mi persona sino con el Partido Justicialista ”, dijo Rivarola y sostuvo que “esta gente no tendría que venir más”.

El candidato a presidente del PJ dijo que “estos delincuentes tienen patrón, o patrona pero más allá de que me quieran joder me siento feliz, cuando uno tiene la verdad gana. Nosotros estamos peleando para que el peronismo vaya a una interna”.

“El peronismo esta cansado de que vengan desde Buenos Aires y pongan a dedo y los burros que venimos laburando y queremos sacar el partido adelante nos quedamos mirando. Estoy cansado de que vengan desde afuera y nos quieran manejar el partido, el Partido Justicialista es de Jujuy, de los afiliados y es del peronismo.”

“Un montón de irregularidades en la otra lista”

En otro tamo de la conferencia, Rivarola sostuvo que “hay que esperar que el Juez Hansen nos dé la razón y ahí empieza a caminar todo de nuevo. Si el Juez pone la justicia como tiene que ser estaremos de nuevo en las elecciones”.

El dirigente político argumentó que detectaron “un montón” de irregularidades en la lista de Generación Valiente, “hay gente que no firmó, que son de San Pedro y los hacen figurar en Ledesma, que son de Palpalá y los hacen figurar en San Salvador. Hay gente que no firmó y eso es estafa”.

“La lista de ella (Carolina Moisés) es bochornosa, pero como arreglaron con la intervención y la Junta Electoral, que son unos bandidos, van para adelante”, y agregó que “esto es un robo, hace tres meses venimos juntando avales en toda la provincia, los presentamos, hacemos bien las cosas y ella porque arregló con los interventores hace lo que quiere”.

Rivarola habló también de la posibilidad de una lista de unidad, y sostuvo que “la unidad la queremos todos, pero cuando alguien quiere llevarse todo para su casa y los demás estamos mirando, ¿eso es unidad?”

“Ella no es peronista, ella se fue del Bloque Peronista y le hizo mucho daño al Partido Justicialista”, agregó.

El dirigente justicialista sostuvo también que Carolina Moisés “me dijo en la cara vos presenta la lista y yo te la voy a bajar. Le dije hacelo, yo voy a hacer las cosas bien pero parece que hacer las cosas bien no alcanza”.

“No tenemos una peronista en el Senado, ella vota los proyectos de (Javier) Milei, me sorprende Carolina porque es de Jujuy, es una militante que tendría que representar a Jujuy y hoy se representa a ella misma”, finalizó.

"El recurso fue presentado ayer"

Por su parte, el apoderado de la Lista Celeste y Blanca, Facundo Figueroa, dijo que “el recurso fue presentado ayer en tiempo y forma y sostuvo que “en mis años que tengo de ejercicio de profesión nunca vi una resolución de tal calibre. Tener por no presentada una lista que, a ciencia cierta se presentó, es un disparate jurídico”.

La resolución también es prematura porque la Junta Electoral no tenía las facultades para dictar, en esta etapa del proceso electoral, una no presentación de listas. Se debían haber exhibido las listas y nos deberían haber corrido traslado para regular las observaciones que ellos tenían”, agregó el abogado.

Figueroa sostuvo que “recién al momento de la oficialización, que es el sábado, se deberían haber expedido sobre la lista. Hicieron un procedimiento impuesto por ellos”.

“Es una falsedad absoluta”

El apoderado de la Lista Celeste y Blanca sostuvo que “no es así”, en relación a las denuncias u observaciones de que tienen defectos sustanciales e insalvables en la presentación de la lista. “Es una falsedad absoluta, si existen algunos errores que existen siempre cuando uno se presenta a una elección. Son errores formales y subsanables, no tenían una gravedad tal que pudieran hacer que tuviéramos una lista por no presentada”.

“La verdadera razón de los motivos de que nuestra Lista no está presentada es porque no quieren que compitamos, esto está claro”, sostuvo Figueroa y agregó que “hemos hecho público en el recurso presentado la relación de amistad y comercial que exististe entre el interventor judicial designado y la hermana de la Senadora Moisés, dejamos demostrado también que dentro de la Junta Electora hay personas que son empleados de la Senadora Nacional Carolina Moisés con lo cual la imparcialidad del Interventor y toda la Junta ha sido cuestionada severamente en el recurso presentado”.

Por último el apoderado dijo que “estoy convencido que el Juez Hansen va a hacer lugar al recurso y lo que corresponde es que nos intimen a sancionar esos defectos formales y no sustanciales que podemos tener en esa presentación de Lista. Estoy seguro que vamos a competir y vamos a ir a internas el 30 de agosto”.