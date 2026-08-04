Avenida 19 de Abril: este miércoles y jueves habrá restricciones de tránsito

Restringen el estacionamiento en avenida 19 de Abril. Avenida 19 de Abril.

Este miércoles 5 y jueves 6 de agosto habrá restricciones de estacionamiento en un sector de la avenida 19 de Abril, en San Salvador de Jujuy, por la realización de la muestra “Regiones Vivas”. La medida alcanzará la playa de estacionamiento ubicada entre el Puente Juana Azurduy y el Puente Coronel Gorriti, donde se llevará adelante el evento.

Qué sector estará afectado Durante ambas jornadas no se podrá estacionar en el tramo señalado de la avenida 19 de Abril. En ese lugar se instalará la muestra, que contará con la participación de productores, artesanos y emprendedores de las cuatro regiones de la provincia.

Avenida 19 de Abril de San Salvador de Jujuy. Recomendaciones para los conductores Desde el área de Tránsito solicitaron evitar el estacionamiento en el sector y respetar la señalización preventiva. También habrá personal trabajando en la zona para ordenar la circulación y garantizar el normal desarrollo de las actividades.

A los conductores se les recomendó planificar sus recorridos con anticipación y buscar sectores alternativos para dejar sus vehículos durante el miércoles y jueves. La restricción se mantendrá mientras se desarrollen las jornadas de “Regiones Vivas”.

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