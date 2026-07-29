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29 de julio de 2026 - 19:37
Jujuy.

Registro de mascotas en San Salvador de Jujuy: se podrá ver el informe sanitario y la ubicación por barrio

Desde el Municipio actualizaron el registro de mascotas a través del cual se podrá toma datos concretos de la población animal en San Salvador de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mascotas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza en la actualización y modernización del sistema digital del Registro de Mascotas, una herramienta que permite optimizar la gestión de información sobre animales domésticos y brindar un mejor servicio a los vecinos.

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La nueva versión incorporará datos sobre castraciones, vacunaciones y ubicación de las mascotas registradas en todo el departamento Dr. Manuel Belgrano, con acceso ágil e inmediato.

“Ahora contamos con mucha más información y estadísticas, que es lo que más nos interesa, sobre animales castrados y vacunados. Además, mediante un mapa de calor podremos identificar las zonas donde debemos concentrar nuestros esfuerzos y fortalecer las acciones de prevención”, afirmó la directora de Zoonosis, Jimena Saez.

La plataforma también ofrecerá beneficios directos para los propietarios de mascotas. “En caso de extravío o pérdida de un animal, el dueño podrá ingresar al sistema para consultar los datos de su mascota registrada, facilitando su localización”, agregó la directora.

Planificación por barrios

La actualización permitirá registrar información sobre el estado sanitario de las mascotas, incluyendo esterilización, vacunación y relevamientos, generando estadísticas que facilitarán la planificación de futuras campañas de castración y vacunación.

Vacunación antirrábica

Vacunación antirrábica

“El sistema nos brindará estadísticas muy importantes, como los porcentajes de castraciones por barrio y nos permitirá evaluar la situación de cada sector y planificar con mayor precisión las futuras campañas de concientización”, indicó el director de Informática, Carlos Vallespino.

Un nuevo servicio para los vecinos

La secretaria de Hacienda del Municipio, Agustina Apaza, sostuvo que “existía la necesidad de que la Dirección de Zoonosis contara con información precisa, y desde la Dirección de Informática pudimos brindar una solución que, además, representa un nuevo servicio para los vecinos”, expresó.

“Esta actualización significa un paso más en la modernización de los servicios que brinda el municipio, promoviendo la tenencia responsable y permitiendo que los vecinos tengan siempre a disposición la información de sus mascotas registradas”, dijo la funcionario y agregó que “posibilita llevar un mejor control sanitario, verificar que las vacunaciones estén al día y contribuir al bienestar de toda la comunidad”.

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