Maltrato animal en Jujuy: rescataron una perra enferma con 9 cachorros y 4 murieron

Un grave caso de abandono y maltrato animal generó indignación en Jujuy . Una perra con sarna y sus nueve cachorros fue encontrada dentro de una alcantarilla en la zona de El Chamical, donde cuatro de las crías ya habían muerto al momento del rescate.

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Brenda Córdoba, referente de la ONG Amigos del Animal, contó que recibieron el aviso durante la tarde y se trasladaron hasta el lugar para asistirlos. “ Ayer (por este lunes), en el Día Internacional del Perro Callejero , me tocó vivir una realidad que parte el alma ”, expresó.

Según relató, la mamá estaba escondida en la alcantarilla junto a sus crías, intentando protegerlas. “ Cuando los dejaron eran nueve cachorritos. Cuando llegamos, cuatro ya habían muerto. Solo quedaban cinco luchando por vivir ”, señaló.

La perra presentaba un cuadro avanzado de sarna y gran parte de su cuerpo estaba sin pelo. A pesar de su estado, permanecía junto a los cachorros. “ Estaba completamente consumida por la sarna, con el cuerpito pelado, intentando proteger a sus hijos como podía ”, describió Córdoba.

La proteccionista sostuvo que El Chamical se convirtió en un lugar recurrente de abandono. De acuerdo con su testimonio, ya encontraron allí nueve perras y numerosas gatas en condiciones similares.

Piden ayuda para continuar con los rescates

Maltrato animal en El Chamical.

Desde la organización explicaron que cada intervención implica gastos de combustible, alimentos, medicamentos y atención veterinaria. “Las colaboraciones son casi nulas. Las ganas están, pero solas no alcanzan”, manifestó la referente.

También pidió mayor compromiso para sostener la recuperación de la mamá y de los cinco cachorros que sobrevivieron. “Si queremos seguir salvando vidas, necesitamos que más personas se comprometan. Entre todos podemos cambiar el destino de animales que solo conocen el abandono”, agregó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias Analia21macro, a nombre de Ana Lía Quispe. También pueden comunicarse al 3884219759.