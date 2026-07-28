Celebrarán la ceremonia de la Pachamama en el Parque Xibi Xibi

Pachamama.

El sábado 1 de agosto en el Parque Xibi Xibi se realizará la ceremonia en agradecimiento a la Pachamama. La misma se realizará de 11 a 13 y desde la Municipalidad de San Salvador invitaron a los vecinos a participar de esta ceremonia tradicional.

Como es tradicional, la ceremonia se realiza como parte de nuestras costumbres ancestrales, rindiendo homenaje a la Madre Tierra, agradeciendo por sus frutos y pidiendo prosperidad, vaticinando un año de éxitos y esperanzas.

Durante la ceremonia, los asistentes serán invitados a compartir la tradicional caña con ruda, una costumbre arraigada en el norte argentino que simboliza la protección, la purificación y los buenos augurios para el año que comienza con el mes de agosto.

Costumbre e identidad de Jujuy La convocatoria está abierta a vecinos, familias y visitantes que deseen participar de este momento de encuentro con las tradiciones y reafirmar “el valor de las costumbres que forman parte de la identidad cultural de Jujuy”.

Día de la Pachamama: culto y celebración por la Madre Tierra La ceremonia estará guiada por un grupo de mujeres portadoras de la tradición, quienes vienen realizando este ritual desde hace muchos años, incluso cuando el Xibi Xibi aún no era parque y no podía ser disfrutado plenamente por los ciudadanos y turistas que visitan la ciudad.

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