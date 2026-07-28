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28 de julio de 2026 - 21:16
Jujuy.

Celebrarán la ceremonia de la Pachamama en el Parque Xibi Xibi

La ceremonia de agradecimiento a la Pachamama se realizará el sábado 1 de agosto desde las 11 de la mañana.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pachamama.

Pachamama.

El sábado 1 de agosto en el Parque Xibi Xibi se realizará la ceremonia en agradecimiento a la Pachamama. La misma se realizará de 11 a 13 y desde la Municipalidad de San Salvador invitaron a los vecinos a participar de esta ceremonia tradicional.

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Como es tradicional, la ceremonia se realiza como parte de nuestras costumbres ancestrales, rindiendo homenaje a la Madre Tierra, agradeciendo por sus frutos y pidiendo prosperidad, vaticinando un año de éxitos y esperanzas.

Durante la ceremonia, los asistentes serán invitados a compartir la tradicional caña con ruda, una costumbre arraigada en el norte argentino que simboliza la protección, la purificación y los buenos augurios para el año que comienza con el mes de agosto.

Costumbre e identidad de Jujuy

La convocatoria está abierta a vecinos, familias y visitantes que deseen participar de este momento de encuentro con las tradiciones y reafirmar “el valor de las costumbres que forman parte de la identidad cultural de Jujuy”.

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La ceremonia estará guiada por un grupo de mujeres portadoras de la tradición, quienes vienen realizando este ritual desde hace muchos años, incluso cuando el Xibi Xibi aún no era parque y no podía ser disfrutado plenamente por los ciudadanos y turistas que visitan la ciudad.

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