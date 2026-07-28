Alerta por fuertes vientos en Jujuy: a qué hora, zonas afectadas y cómo estará el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este martes 28 de julio en diferentes sectores de Jujuy. El fenómeno está previsto principalmente para horas de la tarde y afectará zonas de la Puna y áreas montañosas de la provincia.

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El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

El viento norte volverá a sentirse en el Noroeste argentino y favorecerá el ingreso de aire más cálido y seco. Esta circulación generará un marcado aumento de las temperaturas durante la tarde en distintos sectores de Jujuy, Salta y Tucumán.

La situación será transitoria, ya que para el miércoles se prevé un descenso de la temperatura por el ingreso de aire más fresco.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

Según el pronóstico difundido por el SMN, para este martes se espera en San Salvador de Jujuy una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 26°C.

El miércoles la mínima subiría hasta los 15°C, aunque la máxima descendería a 22°C. Para el jueves se anticipan valores de entre 13°C y 26°C.

El viernes sería la jornada más cálida de la semana, con una temperatura máxima cercana a los 31°C. El sábado se esperan registros de entre 15°C y 25°C, mientras que el domingo la mínima sería de 8°C y la máxima de 23°C.

El pronóstico oficial y el Sistema de Alerta Temprana se actualizan periódicamente para informar sobre fenómenos que puedan afectar a cada región del país.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

Se aconseja asegurar chapas, macetas y otros objetos que puedan ser desplazados, evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables y circular con precaución.

También es importante mantener cerradas puertas y ventanas, cargar los teléfonos celulares y contar con iluminación de emergencia ante posibles interrupciones del servicio eléctrico.