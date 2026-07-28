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28 de julio de 2026 - 07:08
SMN.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy: a qué hora, zonas afectadas y cómo estará el tiempo

El SMN emitió una advertencia para distintas localidades de la provincia y anticipó un cambio marcado en las condiciones del tiempo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Alerta por fuertes vientos en Jujuy.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy.

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El nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado y tomar precauciones.

Qué zonas de Jujuy están bajo alerta

La advertencia alcanza a las siguientes regiones:

  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.
  • Susques.
  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano.
  • Zona montañosa de Humahuaca.
  • Zona montañosa de Tilcara.
  • Zona montañosa de Tumbaya.
Alerta por fuertes vientos en Jujuy (Foto generada con IA).

Alerta por fuertes vientos en Jujuy (Foto generada con IA).

El viento norte volverá a sentirse en el Noroeste argentino y favorecerá el ingreso de aire más cálido y seco. Esta circulación generará un marcado aumento de las temperaturas durante la tarde en distintos sectores de Jujuy, Salta y Tucumán.

La situación será transitoria, ya que para el miércoles se prevé un descenso de la temperatura por el ingreso de aire más fresco.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

Según el pronóstico difundido por el SMN, para este martes se espera en San Salvador de Jujuy una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 26°C.

El miércoles la mínima subiría hasta los 15°C, aunque la máxima descendería a 22°C. Para el jueves se anticipan valores de entre 13°C y 26°C.

El viernes sería la jornada más cálida de la semana, con una temperatura máxima cercana a los 31°C. El sábado se esperan registros de entre 15°C y 25°C, mientras que el domingo la mínima sería de 8°C y la máxima de 23°C.

El pronóstico oficial y el Sistema de Alerta Temprana se actualizan periódicamente para informar sobre fenómenos que puedan afectar a cada región del país.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

Se aconseja asegurar chapas, macetas y otros objetos que puedan ser desplazados, evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras inestables y circular con precaución.

También es importante mantener cerradas puertas y ventanas, cargar los teléfonos celulares y contar con iluminación de emergencia ante posibles interrupciones del servicio eléctrico.

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