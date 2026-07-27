BEGU 2026: comienza el reempadronamiento para universitarios y terciarios

El reempadronamiento del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) para estudiantes de nivel universitario y terciario comenzará el 3 de agosto en San Salvador de Jujuy y permanecerá habilitado hasta el 16 .

Jujuy. BEGU: abren las inscripciones para terciarios y universitarios en San Salvador

Jujuy. BEGUP 2026: quiénes deben renovarlo y hasta cuándo es la fecha

Una vez vencido ese plazo, no se recibirán solicitudes de renovación, por lo que se recomienda completar la inscripción dentro de las fechas establecidas.

Los estudiantes deberán presentar una constancia de alumno regular correspondiente al ciclo lectivo 2026 , firmada y sellada por la institución educativa.

Nombre y apellido del estudiante.

Carrera que cursa.

Curso o año en el que se encuentra.

Período lectivo correspondiente.

Firma de una autoridad competente.

Sello de la institución.

En el caso de estudiantes universitarios, la constancia deberá especificar expresamente si tienen la condición de alumno activo simple o alumno activo pleno.

También será obligatorio contar con el DNI actualizado y una tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante. Desde el área responsable señalaron que, durante el período anterior, se detectaron documentos vencidos que impidieron completar algunos trámites.

Quienes todavía no tengan registrada su SUBE podrán hacerlo mediante el sitio oficial del sistema.

BEGU en Jujuy.

Plazo para las instituciones educativas

Las instituciones universitarias y terciarias deberán presentar los listados de estudiantes hasta el 7 de agosto en la oficina ubicada en Tumusla 625.

La entrega dentro de ese plazo es necesaria para evitar demoras o inconvenientes durante el proceso de inscripción de los alumnos.

Los estudiantes secundarios no deben hacer el trámite

Desde la Dirección de Atributos Sociales aclararon que los estudiantes de nivel secundario no deberán reempadronarse, debido a que el beneficio correspondiente a ese nivel educativo tiene vigencia anual.

Últimos días para completar la inscripción

El reempadronamiento para universitarios y terciarios finalizará el 16 de agosto. Después de esa fecha no se aceptarán nuevas solicitudes, por lo que los beneficiarios deberán reunir con anticipación la constancia actualizada, el DNI vigente y la tarjeta SUBE registrada.