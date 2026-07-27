Conmoción en El Carmen: hallaron muerto a un hombre en una obra en construcción

Un hombre fue encontrado sin vida durante la tarde del domingo dentro de una obra en construcción ubicada en la ciudad de El Carmen, en inmediaciones de la Plaza Michaud. El hallazgo generó conmoción entre vecinos del sector, que alertaron a la Policía sobre la situación.

Personal policial se trasladó hasta el lugar y constató que la persona, un hombre mayor de edad, ya no presentaba signos vitales. Luego intervino el médico policial, quien determinó que el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio.

Descartaron una muerte violenta en El Carmen Tras las primeras actuaciones, se descartaron otras hipótesis sobre el deceso. La información policial estableció que la muerte se produjo por causas naturales, por lo que no se detectaron indicios vinculados a un hecho violento. El cuerpo fue hallado en el interior de una estructura en construcción cercana a la plaza, un sector transitado por vecinos de la zona. Por ese motivo, el episodio generó preocupación durante las primeras horas, hasta que se conocieron los resultados de la intervención médica.

Identificaron a la víctima Con el avance de las actuaciones, los efectivos lograron identificar al hombre y confirmaron que era vecino de la zona. Sus familiares fueron notificados y quedaron a cargo de los trámites correspondientes.

El caso dejó una escena dolorosa en El Carmen, especialmente por tratarse de una persona en situación de calle. Aunque la investigación descartó una muerte violenta, el hecho volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes atraviesan situaciones de extrema exposición social y habitacional. Puntos claves El hecho ocurrió durante la tarde del domingo .

. El cuerpo fue hallado en El Carmen .

. La ubicación fue una obra en construcción cercana a la Plaza Michaud .

cercana a la . La víctima era un hombre mayor de edad .

. Personal policial constató que no tenía signos vitales.

El médico policial determinó que murió por paro cardiorrespiratorio .

. Se descartaron otras hipótesis sobre el fallecimiento.

El hombre fue identificado y sus familiares fueron notificados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.