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24 de junio de 2026 - 17:46
Solidaridad.

Frío extremo en Jujuy: piden ayuda para hacer cuchas para perros callejeros

Una voluntaria reúne tarimas, plásticos y goma espuma para construir refugios destinados a perros que duermen en la calle y sufren el frío.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Solidaridad con perros callejeros.

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Ayuda para perros callejeros en San Jorge.

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Según contó la joven, en el sector viven varios perros que no tienen un hogar y descansan durante la noche sobre veredas o espacios abiertos. Por ese motivo, comenzó a organizar una colecta para fabricar refugios más resistentes y camas que los mantengan aislados del frío y la humedad.

“En el barrio San Jorge hay varios animalitos que duermen a la intemperie”, explicó Sofía al dar a conocer el pedido de ayuda.

La historia de “La Gringa”

Entre los animales que busca asistir se encuentra “La Gringa”, una perrita que meses atrás padecía sarna. Con ayuda, recibió el tratamiento correspondiente y logró recuperarse, pero continúa durmiendo en la vereda de una vecina que diariamente le brinda alimento.

“La mamá humana de ella falleció hace muchos años y de ese lugar no se mueve”, relató la voluntaria. Su intención es construirle una casita más segura para protegerla durante las noches de frío intenso y los días de lluvia.

En la zona también vive otro perro que habría sido abandonado hace varios años. Algunos vecinos intentaron hacerlo ingresar a sus viviendas para darle refugio, pero el animal se niega a alejarse del lugar.

“Creemos que espera a alguien”, expresó Sofía. Al igual que La Gringa, permanece expuesto a las bajas temperaturas y necesita un espacio donde pueda descansar bajo resguardo.

Qué materiales necesitan para construir las cuchas

perros callejeros
Ayuda para perros callejeros en San Jorge.

Ayuda para perros callejeros en San Jorge.

La campaña solicita la colaboración de vecinos que puedan donar elementos para fabricar las casitas y acondicionar su interior. Entre los materiales necesarios se encuentran:

  • Entre seis y siete tarimas.

  • Bolsas de alimento o plásticos amplios para forrar las cuchas.

  • Retazos de goma espuma.

  • Materiales que puedan utilizarse para fabricar las camas.

  • Alimento para los perros.

Las tarimas permitirán levantar las estructuras y evitar que los animales duerman directamente sobre el suelo frío. El plástico servirá para cubrirlas y protegerlas de la lluvia, mientras que la goma espuma y otros materiales serán utilizados para preparar camas más abrigadas.

Sofía también informó que necesita colaboración para trasladar las tarimas que fueron donadas. De acuerdo con el presupuesto recibido, un viaje cuesta $25.000 y dos viajes tienen un valor de $40.000. El número de traslados dependerá de la cantidad de materiales que finalmente puedan reunirse.

Cómo colaborar con la campaña

Las personas interesadas en donar materiales, alimento o colaborar con el traslado pueden comunicarse directamente con Sofía al número 3885977004.

La voluntaria pidió además compartir la campaña para que llegue a más personas y puedan construirse los refugios antes de que continúen descendiendo las temperaturas.

“Así como ellos hay otros animales que fueron abandonados y quedaron a la deriva”, señaló. La iniciativa busca ofrecerles un espacio seco y protegido para atravesar las noches más frías del invierno.

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