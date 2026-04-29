Maltrato animal

En Jujuy, las denuncias por maltrato animal se duplicaron entre 2024 y 2025. Según datos oficiales, el año pasado se registraron 27 casos con investigaciones abiertas y seguimiento hasta sentencia, frente a 13 del año anterior.

Para Mariana Sceschi, abogada especializada en derecho animal, este aumento no significa necesariamente un incremento en los hechos de maltrato, sino que refleja un cambio en la actitud de la población: "Siguen habiendo situaciones de mucho maltrato, pero que se están visibilizando porque la gente denuncia. Crecieron mucho los números de maltrato, pero es porque la gente sí está denunciando. A pesar de ello, siempre pedimos que la gente siga denunciando".

Embed - Las denuncias por maltrato animal en Jujuy crecieron un 100% en un año

Día del Animal: un llamado a la conciencia El 29 de abril se celebra el Día del Animal, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger a quienes no pueden expresarse por sí mismos. En este contexto, el incremento de denuncias en Jujuy evidencia que la sociedad está prestando más atención a los derechos de los animales y que las leyes pueden tener un efecto real si la ciudadanía participa activamente.

Sceschi enfatiza la necesidad de mantener esta tendencia: "Denunciar es clave. Cada denuncia es un paso hacia una sociedad más responsable y respetuosa con los animales". maltrato animal.jpg Las multas por maltrato animal pueden llegar a los $880 mil pesos Educación y prevención: más allá de las denuncias Los especialistas coinciden en que el combate contra el maltrato animal no se limita a la acción legal. La educación sobre cuidado responsable, la tenencia responsable de mascotas y campañas de concientización son fundamentales para reducir los casos de abuso. El crecimiento en las denuncias puede verse entonces como una señal de que la población está más informada y dispuesta a actuar, pero también como un recordatorio de que aún queda trabajo por hacer para prevenir el maltrato desde la raíz.

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