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14 de abril de 2026 - 13:30
Jujuy.

Proteccionistas piden que se apliquen sanciones efectivas contra el maltrato animal en Jujuy

Referentes proteccionistas reclaman penas reales y controles firmes para frenar el maltrato y el abandono de animales en Jujuy

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Proteccionistas piden que se apliquen sanciones efectivas contra el maltrato animal en Jujuy

Proteccionistas piden que se apliquen sanciones efectivas contra el maltrato animal en Jujuy

En Jujuy, este martes 14 de abril de 2026, proteccionistas insistieron con un reclamo que se repite en los barrios: sanciones que se apliquen y no queden en trámites. Entre ellas, la proteccionista Claudia Olivera afirmó que sin castigo “seguimos con el abandono” y que el problema crece por falta de responsabilidad.

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El pedido central: sanciones efectivas para frenar el maltrato y el abandono

El eje del reclamo proteccionista apunta a que la respuesta institucional tenga consecuencias reales para el maltrato animal. Según plantean, cuando no hay sanción, el mensaje social queda flojo y la crueldad se vuelve costumbre.

Olivera lo explicó con una frase directa:

“Pedimos que las leyes sean rigurosas”. “Pedimos que las leyes sean rigurosas”.

En la misma línea, remarcó que muchas personas toman a la mascota como algo descartable: “La largan a la calle, no toman responsabilidades”, sostuvo.

abandono animal

Qué pasa con las denuncias: rescates que avanzan y castigos que no llegan

Proteccionistas describen que parte de las denuncias termina con animales bajo resguardo de fundaciones u hogares de tránsito, pero que la sanción al responsable no siempre avanza con la misma rapidez.

En un caso que Olivera ubicó en 2024, indicó que tras la denuncia por maltrato y abandono los animales quedaron a cargo de una fundación. “Lo único que logramos es que los animales sean dados a la fundación”, dijo, y agregó que hoy “están en buen estado, viven felices”.

Animales en la calle: la responsabilidad del dueño sigue en debate

Otro punto fuerte del planteo es la presencia constante de perros y gatos sueltos en la vía pública. Para el proteccionismo, eso no puede tomarse como una escena normal: detrás suele existir un dueño que soltó, abandonó o dejó de cuidar.

Olivera aseguró que la situación no cambia porque no hay medidas que generen conciencia:

“Seguimos con la misma situación… la gente tiene un animal, no es responsable y lo larga a la calle”, afirmó. “Seguimos con la misma situación… la gente tiene un animal, no es responsable y lo larga a la calle”, afirmó.

Superpoblación: perros sin castrar y camadas que se multiplican

En el diagnóstico de proteccionistas, la superpoblación aparece como consecuencia directa de la falta de control y de la tenencia irresponsable. Se repiten hembras sin castrar, camadas no deseadas y abandono.

Olivera lo describió de forma cruda: “Perras que no están castradas… y seguimos y seguimos con el abandono”. También advirtió que hay sectores con “superpoblación”, lo que complica rescates, atención veterinaria y adopciones.

Embed - CLAUDIA OLIVERA - Proteccionistas piden sanciones efectivas contra el maltrato animal en Jujuy

Castración gratuita: una herramienta útil que no alcanza sola

En Jujuy existen políticas de castración gratuita en distintos lugares. Para los proteccionistas, la herramienta resulta clave, pero pierde efecto cuando no se acompaña con control y sanciones.

Olivera lo resumió así: “Están las políticas públicas de castración… pero el problema es la responsabilidad de la gente”. Y volvió al punto principal del reclamo:

“Tiene que haber una ley… donde sanciones a aquellos que no cumplen”. “Tiene que haber una ley… donde sanciones a aquellos que no cumplen”.

Lo que piden a la Justicia

El proteccionismo local reclama una acción más firme en dos frentes: la Justicia, para que las causas no queden en la nada, y los municipios, para que haya control y cumplimiento de normas locales.

Olivera pidió que “se apliquen las sanciones que correspondan tanto en la justicia como también en la parte municipal”. En su planteo, el castigo funciona como freno y también como señal pública para desalentar el abandono.

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