Caso Matías Puca: Ricardo Cruz fue condenado a 3 años de prisión condicional

Caso Puca: Respetando la voluntad de la madre de la víctima y de la familia, el condenado reconoció expresamente su responsabilidad en el delito de homicidio imprudente por conducción antirreglamentaria de vehículo automotor agravado por la fuga. Asimismo, se dispuso una reparación económica a favor de la familia de la víctima.

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Ricardo Martín Cruz fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional por la muerte de Matías Benjamín Puca , el joven que fue atropellado en septiembre de 2017 en San Salvador de Jujuy . La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado , donde el acusado reconoció su responsabilidad en el hecho investigado.

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La condena fue por el delito de homicidio imprudente por conducción antirreglamentaria de vehículo automotor agravado por la fuga del autor . El acuerdo fue alcanzado entre el Ministerio Público de la Acusación, la defensa técnica y la querella, que representó a Natalia Fabiola Zerpa, madre de la víctima.

Durante el proceso, Cruz reconoció expresamente su responsabilidad en el hecho , respetando la voluntad de la madre de Matías Puca y de su familia. Además, se dispuso una reparación económica a favor de los familiares de la víctima .

La investigación estuvo a cargo del fiscal Aldo Lozano , titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas.

El condenado ya cumplió 2 años y 9 meses de prisión preventiva en el penal de Gorriti. Por ese motivo, la pena impuesta será de ejecución condicional, aunque quedará sujeta al cumplimiento de reglas estrictas durante los próximos tres años.

Sobre la situación procesal de Cruz, el fiscal Alzo Lozano, en dialogo exclusivo con Todojujuy recordó que “estuvo privado de su libertad en prisión preventiva durante 2 años y 9 meses” y que, en este tipo de procesos, “ se trata de un juicio abreviado, y el tribunal evalúa el hecho”.

Las reglas que deberá cumplir

Además de la pena de prisión condicional, Ricardo Martín Cruz deberá cumplir una serie de medidas fijadas por la Justicia. Entre ellas, tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial y deberá presentarse periódicamente ante la Oficina de Control y Probation del MPA.

También deberá abstenerse del consumo abusivo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. A su vez, no podrá realizar actos de perturbación, hostigamiento ni cualquier conducta que afecte a Natalia Fabiola Zerpa y a su familia.

Otra de las medidas centrales es la prohibición absoluta de conducir cualquier tipo de vehículo durante 5 años.

Sobre esta reglas establecidas por la Justicia, el fiscal de la causa, Aldo Lozano, explicó a Todojujuy y Canal 4:

“si el en estos tres años incumple con alguna de etas reglas de conducta se revoca este beneficio y deberá cumplir la pena de tres años en el Penal” “si el en estos tres años incumple con alguna de etas reglas de conducta se revoca este beneficio y deberá cumplir la pena de tres años en el Penal”

El pedido de disculpas

Durante la audiencia, Cruz formuló un pedido de disculpas a la madre de Matías Puca. La conformidad de la querella fue clave para que se concretara el acuerdo de juicio abreviado.

La audiencia se realizó ante el tribunal integrado por los jueces Alejandro Gloss, Elia Luciano Yapura y Ernesto Kamada, quienes homologaron por unanimidad el acuerdo presentado por las partes.

Caso Puca Caso Puca: Respetando la voluntad de la madre de la víctima y de la familia, el condenado reconoció expresamente su responsabilidad en el delito de homicidio imprudente por conducción antirreglamentaria de vehículo automotor agravado por la fuga. Asimismo, se dispuso una reparación económica a favor de la familia de la víctima.

Las palabras del Fiscal

Tras la lectura de la sentencia, Canal 4 dialogó de manera exclusiva con el fiscal de la causa, Aldo Lozano, quien explicó a TodoJujuy lo ocurrido durante la audiencia. “El responsable asumió el hecho y su responsabilidad penal”, señaló el fiscal, al referirse al reconocimiento realizado por Ricardo Martín Cruz en el marco del juicio abreviado.

Lozano también destacó la presencia de la familia de Matías Puca durante la audiencia y el momento en el que el condenado pidió disculpas. “La señora Zerpa participó de la audiencia y dio su palabra, muy sentida”, expresó. Además, indicó que “el inculpado, en sus palabras, pidió perdón a la familia” y confirmó que también estuvo presente “la madre del hijo de Matías”.

Cómo ocurrió el hecho

El hecho ocurrió el 17 de septiembre de 2017, cuando Matías Benjamín Puca caminaba junto a otros estudiantes por avenida Fascio, en dirección al RIM 20, donde se alojaban alumnos que participaban de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En esas circunstancias, Ricardo Martín Cruz subió con su vehículo a la vereda, embistió a Matías Puca y a una compañera, y continuó su marcha sin prestar asistencia.

Por las graves lesiones sufridas, Matías murió dos días después. Desde entonces, la causa tuvo un extenso recorrido judicial y se convirtió en uno de los casos más sensibles de Jujuy.

La investigación permitió identificar el vehículo involucrado a través del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Ese trabajo fue clave para avanzar con la imputación y posterior condena de Cruz.

El caso Puca fue seguido durante años por la familia, allegados y la sociedad jujeña, que reclamaron justicia por la muerte del joven.

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