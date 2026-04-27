El juicio por la muerte de Matías Puca tiene fecha estimada

La causa por la muerte de Matías Puca (de 18 años, joven estudiante que murió tras ser atropellado en septiembre de 2017) dio un nuevo paso y, después de una larga espera judicial, el juicio oral y público podría comenzar en junio . El expediente regresó a la órbita de la fiscalía luego de que se agotaran las instancias de apelación impulsadas por la defensa del acusado.

País. Así está el Paso de Jama este lunes 27 de abril por el mal tiempo

El único imputado es Ricardo Martín Cruz, quien llegará a juicio acusado de homicidio con dolo eventual . Según explicó el fiscal Aldo Lozano, la demora para llegar a esta etapa se debió a que la defensa “hizo uso de todos los recursos que prevé la normativa procesal penal de Jujuy”, incluso hasta la Corte Suprema provincial.

El fiscal detalló que, una vez rechazados los recursos extraordinarios presentados por la defensa, la causa volvió al estado procesal en el que había quedado: lista para que se fije fecha de debate oral. Eso es lo que abre ahora la posibilidad concreta de que el juicio comience en junio.

Cruz llega a esta instancia en libertad. El fiscal aclaró que estuvo cerca de tres años con prisión preventiva, pero que el Código Procesal Penal no permite extender esa medida por más tiempo. Aun así, sigue sometido a restricciones judiciales, entre ellas la imposibilidad de salir del país y la obligación de mantenerse a derecho.

matias puca Caso Matías Puca Ricardo Martín Cruz es el único imputado y será juzgado por homicidio con dolo eventual, un delito con penas de 8 a 25 años.

El acusado confesó haber protagonizado el hecho

Otro dato central de la causa es que Ricardo Martín Cruz ya confesó, en presencia de su abogado defensor, haber sido quien protagonizó el siniestro vial. De acuerdo con lo relatado por el fiscal, durante esa audiencia dijo que “se había dormido en el volante” y por eso perdió el control del vehículo antes de embestir a Matías Benjamín Puca.

La acusación sostiene que, tras atropellar al joven, el conductor escapó sin asistir a las víctimas y permaneció prófugo durante más de cuatro meses. Esa secuencia fue uno de los puntos que más indignación generó desde el inicio del caso.

Caso Matías Puca El caso ocurrió en septiembre de 2017, cuando Matías Puca fue atropellado en avenida Fascio y murió dos días después en el hospital.

Qué pasó con Matías Puca

El hecho ocurrió en la mañana del 17 de septiembre de 2017. Matías Benjamín Puca, de 18 años, caminaba junto a compañeros de la Escuela de Educación Técnica de Maimará por un tramo de avenida Fascio, rumbo al Regimiento de Infantería Mecanizada 20, donde se alojaban para participar del desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En ese momento, un automóvil Chevrolet se subió a la vereda, atropelló a Matías y a una compañera, y siguió su marcha sin detenerse. Matías fue trasladado al hospital, pero murió dos días después por la gravedad de las heridas. A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron identificar el vehículo y, meses después, encontrarlo y acusar a su propietario.