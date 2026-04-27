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27 de abril de 2026 - 12:36
Jujuy.

Hoy comienza "Ajedrez entre vecinos", una propuesta para jugar y compartir en Jujuy

Este lunes 27 de abril se realizará el primer encuentro de Ajedrez entre Vecinos en barrio Mariano Moreno, con participación abierta para toda la comunidad.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Este lunes 27 de abril se realizará el primer encuentro de Ajedrez entre Vecinos en barrio Mariano Moreno, con participación abierta para toda la comunidad. (Foto ilustrativa)&nbsp;

Este lunes 27 de abril se realizará el primer encuentro de Ajedrez entre Vecinos en barrio Mariano Moreno, con participación abierta para toda la comunidad. (Foto ilustrativa) 

Primer encuentro de Ajedrez entre Vecinos

Primer encuentro de Ajedrez entre Vecinos

Hoy, lunes 27 de abril se pondrá en marcha una propuesta distinta sobre el ajedrez y abierta para toda la comunidad en San Salvador de Jujuy. Se trata de Ajedrez entre Vecinos, un espacio pensado para compartir, jugar, aprender y disfrutar del ajedrez en un ambiente cercano y comunitario.

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La actividad comenzará a las 18 horas en la Fundación El Rescate, ubicada en el barrio Mariano Moreno; República Dominicana, casi esquina Yécora. La invitación está dirigida a vecinos, familias, chicos, jóvenes y adultos que quieran acercarse a pasar un buen momento alrededor del tablero.

"Nosotros tenemos el taller de ajedrez hace 3 años, y mucha gente grande o más chiquitos se han acercado por que quieren jugar. Nosotros trabajamos ya acompañamos a los chicos de 11 a 19 años por eso no los podíamos recibir" comenzaba explicando Carlota Bonzano de la Fundación “el Rescate”

"Pensamos en esta posibilidad, de que una vez al mes, el ultimo lunes de cada mes sacar las mesas y los tableros a la vereda para jugar con todos los vecinos del barrio Moreno y de otros barrios que quieran". La iniciativa va apuntada principalmente a los adolescentes de 11 a 19 años, que nos sean solamente del barrio mariano Moreno, sino que pueden asistir de diversos barrios de la ciudad.

Primer encuentro de Ajedrez entre Vecinos
Primer encuentro de Ajedrez entre Vecinos

Primer encuentro de Ajedrez entre Vecinos

Una propuesta para encontrarse a través del juego

Desde la organización explicaron que la idea no es solo jugar ajedrez, sino también generar vínculos y encuentros entre personas de la comunidad.

“Un espacio abierto para acercarnos, jugar, aprender y disfrutar del ajedrez en comunidad”, señalaron al presentar la iniciativa. En esa misma línea, remarcaron que a través del juego también se construyen lazos y se fortalecen espacios de participación.

“Un espacio abierto para acercarnos, jugar, aprender y disfrutar del ajedrez en comunidad” “Un espacio abierto para acercarnos, jugar, aprender y disfrutar del ajedrez en comunidad”

El encuentro se repetirá cada mes

Este será el primer encuentro de una propuesta que busca continuidad en el tiempo. Según se informó, Ajedrez entre Vecinos se realizará todos los últimos lunes de cada mes, con la intención de sostener un punto de reunión estable para quienes disfrutan del ajedrez o quieran empezar a aprender.

Además, invitaron a quienes tengan tablero a llevarlo, para que más personas puedan sumarse a jugar.

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