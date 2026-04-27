Cronograma de pagos.

El Gobierno de Jujuy informó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de abril 2026 para los agentes de la Administración Pública. Los sueldos correspondientes al mes en curso se comenzará a abonar a partir de este jueves 30 de abril

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en mayo 2026 Jueves 30 de abril Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano

Educación en todos sus niveles Viernes 1 de mayo Municipios

Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios image

El 17 de abril pagaron el bono por el Día del Trabajador en Jujuy El beneficio de $100.000 por persona, se acreditó el viernes 17 de abril, en el marco del Día del Trabajador. La medida quedó establecida mediante la Circular N° 014 C.P./2026 y contempló el pago por única vez de un suplemento no remunerativo y no bonificable. El monto se liquidó durante el mes de abril y no se incorporó al salario ni impactó en el cálculo del mínimo salarial. billetes dinero plata

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