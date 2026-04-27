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27 de abril de 2026 - 12:41
Jujuy.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en mayo 2026

Dieron a conocer cuándo arranca el cronograma de pagos de los sueldos correspondientes a abril para los empleados estatales de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cronograma de pagos.

Cronograma de pagos.

El Gobierno de Jujuy informó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de abril 2026 para los agentes de la Administración Pública. Los sueldos correspondientes al mes en curso se comenzará a abonar a partir de este jueves 30 de abril

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Jueves 30 de abril

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos
  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano
  • Educación en todos sus niveles

Viernes 1 de mayo

  • Municipios
  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios
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El 17 de abril pagaron el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

El beneficio de $100.000 por persona, se acreditó el viernes 17 de abril, en el marco del Día del Trabajador.

La medida quedó establecida mediante la Circular N° 014 C.P./2026 y contempló el pago por única vez de un suplemento no remunerativo y no bonificable. El monto se liquidó durante el mes de abril y no se incorporó al salario ni impactó en el cálculo del mínimo salarial.

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