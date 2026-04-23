Salta confirmó el cronograma de pagos para la administración pública

El Gobierno de la Provincia de Salta oficializó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de abril de 2026 para los trabajadores de la administración pública provincial. El esquema contempla distintas fechas de acreditación según el sector, con el objetivo de ordenar el proceso y garantizar previsibilidad.
Fechas de cobro, sector por sector
De acuerdo a lo informado oficialmente, el cronograma comenzará el miércoles 30 de abril, jornada en la que se realizarán varios pagos clave:
- Se depositará la Compensación Transitoria Docente, un adicional destinado al sector educativo.
- Percibirán sus haberes los trabajadores del sistema de salud, incluyendo hospitales y centros sanitarios de toda la provincia.
- También cobrarán los agentes de seguridad, entre ellos efectivos policiales y personal del servicio penitenciario.
En tanto, el cronograma continuará el jueves 1 de mayo, cuando se acreditarán los sueldos para el resto de los empleados públicos:
- Docentes del sistema educativo provincial (haberes generales).
- Personal de la administración central, que incluye ministerios y dependencias del Ejecutivo.
- Trabajadores de organismos descentralizados.
- Empleados del resto de la administración pública provincial.
De esta manera, el pago de salarios se completa en solo dos jornadas consecutivas.
Alcance del pago
El esquema abarca a miles de trabajadores estatales en toda la provincia, incluyendo áreas esenciales como educación, salud, seguridad y administración, garantizando el funcionamiento de los servicios públicos.
Previsibilidad para los trabajadores
Desde el Ejecutivo destacaron que el cumplimiento de este cronograma dentro de los plazos previstos permite brindar previsibilidad a los empleados estatales.
Asimismo, remarcaron que sostener la regularidad en el pago de haberes es fundamental en el actual contexto económico, aportando certidumbre tanto a los trabajadores como a sus familias.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.