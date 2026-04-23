Salta confirmó el cronograma de pagos para la administración pública

El Gobierno de la Provincia de Salta o ficializó el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de abril de 2026 para los trabajadores de la administración pública provincial. El esquema contempla distintas fechas de acreditación según el sector, con el objetivo de ordenar el proceso y garantizar previsibilidad.

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De acuerdo a lo informado oficialmente, el cronograma comenzará el miércoles 30 de abril , jornada en la que se realizarán varios pagos clave:

En tanto, el cronograma continuará el jueves 1 de mayo , cuando se acreditarán los sueldos para el resto de los empleados públicos:

Docentes del sistema educativo provincial (haberes generales).

del sistema educativo provincial (haberes generales). Personal de la administración central , que incluye ministerios y dependencias del Ejecutivo.

, que incluye ministerios y dependencias del Ejecutivo. Trabajadores de organismos descentralizados .

. Empleados del resto de la administración pública provincial.

De esta manera, el pago de salarios se completa en solo dos jornadas consecutivas.

Alcance del pago

El esquema abarca a miles de trabajadores estatales en toda la provincia, incluyendo áreas esenciales como educación, salud, seguridad y administración, garantizando el funcionamiento de los servicios públicos.

Previsibilidad para los trabajadores

Desde el Ejecutivo destacaron que el cumplimiento de este cronograma dentro de los plazos previstos permite brindar previsibilidad a los empleados estatales.

Asimismo, remarcaron que sostener la regularidad en el pago de haberes es fundamental en el actual contexto económico, aportando certidumbre tanto a los trabajadores como a sus familias.