Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan: horario especial, árbitro y bajas sensibles

Gimnasia de Jujuy buscará volver a la victoria este sábado 13 de junio cuando reciba a San Martín de San Juan por la Fecha 18 de la Primera Nacional. El Lobo llega a este compromiso después de la dura derrota por 3-0 ante Atlanta el pasado fin de semana.
Hernán Pellerano tendrá bajas sensibles para encarar este duelo clave: Delfor Minervino, Hugo Soria y Gonzalo Villarreal no estarán a disposición del entrenador.
Gimnasia de Jujuy vs. San Martín: horario y árbitro
El encuentro ante San Martín de San Juan se disputará este sábado 13 de junio, desde las 20 horas, en el Estadio 23 de Agosto.
El partido será dirigido por Fabricio Llobet, quien estará acompañado por Iván Núñez como asistente 1 y Manuel Sánchez como asistente 2. El cuarto árbitro será Lucas Rodríguez.
El antecedente de Fabricio Llobet con el Lobo
En lo que va de la temporada 2026 de la Primera Nacional, Fabricio Llobet dirigió una sola vez a Gimnasia de Jujuy. Fue en el partido ante Colegiales, correspondiente a la Fecha 5.
En aquel encuentro, el árbitro sacó cuatro tarjetas amarillas: dos para el Lobo y dos para Colegiales. No hubo jugadores expulsados.
El equipo dirigido por Hernán Pellerano lo dio vuelta y ganó finalmente 2-1, con goles de Francisco Molina y Cristian Menéndez.
Bajas sensibles para Gimnasia de Jujuy
Hernán Pellerano no podrá contar con Delfor Minervino, Hugo Soria y Gonzalo Villarreal para el partido ante San Martín de San Juan.
Minervino cumplirá la última fecha de suspensión por la sanción que recibió por parte del Tribunal de Disciplina de AFA. En tanto, Soria llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha fuera de las canchas.
Por su parte, Villarreal se resintió de la tendinitis de tendón rotuliano y no podrá ser de la partida ante el Verdinegro.
Próximos partidos de Gimnasia de Jujuy y San Martín de San Juan
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