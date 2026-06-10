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10 de junio de 2026 - 09:14
Deportes.

Fabricio Llobet dirige Gimnasia de Jujuy por la Fecha 18: cómo le fue al Lobo con este árbitro

AFA designó al árbitro que estará a cargo del partido entre Gimnasia de Jujuy vs San Martín de San Juan por la Fecha 18 de l Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
fabrizio llobet arbitro

Gimnasia de Jujuy buscará levantar cabeza y volver a la victoria este fin de semana cuando reciba a San Martín de San Juan por la Fecha 18 de la Primera Nacional. En ese contexto, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Fabricio Llobet será el árbitro del encuentro que se disputará el sábado 13 de junio a las 20 horas.

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En aquel encuentro, el árbitro sacó cuatro tarjetas amarillas: dos para el Lobo y dos para Colegiales. No hubo jugadores expulsados.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano lo dio vuelta y ganó finalmente 2-1, con goles de Francisco Molina y Cristian Menéndez.

image

Sus últimos partidos arbitrados

Entre los últimos encuentros dirigidos por Fabricio Llobet figuran:

  • Central Norte vs. Chaco For Ever
  • Los Andes vs. Godoy Cruz
  • Patronato vs. Nueva Chicago
  • Deportivo Maipú vs. Almagro

Las estadísticas de Fabricio Llobet

Dentro de sus estadísticas, Llobet registra un promedio de 5.40 tarjetas amarillas por partido. Además, cuenta con un promedio de 0.45 expulsiones por encuentro.

Fabrizio Llobet árbitro

Cuántos partidos dirigió Fabrizio Llobet a Gimnasia de Jujuy

Hasta el momento, Llobet dirigió 13 partidos del conjunto jujeño, entre los que se incluyen el cruce de vuelta del Reducido, una decena de encuentros por la Primera Nacional y un compromiso del Torneo Transición (disputado durante la pandemia de covid-19).

En ese total, Gimnasia registra 5 derrotas, 5 triunfos y 3 empates, un historial parejo pero con saldo negativo para el equipo de barrio Luján.

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