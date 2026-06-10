Fabricio Llobet dirige Gimnasia de Jujuy por la Fecha 18: cómo le fue al Lobo con este árbitro

Gimnasia de Jujuy buscará levantar cabeza y volver a la victoria este fin de semana cuando reciba a San Martín de San Juan por la Fecha 18 de la Primera Nacional. En ese contexto, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Fabricio Llobet será el árbitro del encuentro que se disputará el sábado 13 de junio a las 20 horas.

Cuándo dirigió por última vez a Gimnasia de Jujuy En lo que va de la temporada 2026 de la Primera Nacional, Fabricio Llobet dirigió una sola vez a Gimnasia de Jujuy. Fue en el partido ante Colegiales, correspondiente a la Fecha 5.

En aquel encuentro, el árbitro sacó cuatro tarjetas amarillas: dos para el Lobo y dos para Colegiales. No hubo jugadores expulsados.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano lo dio vuelta y ganó finalmente 2-1, con goles de Francisco Molina y Cristian Menéndez.

image Sus últimos partidos arbitrados Entre los últimos encuentros dirigidos por Fabricio Llobet figuran: Central Norte vs. Chaco For Ever

Los Andes vs. Godoy Cruz

Patronato vs. Nueva Chicago

Deportivo Maipú vs. Almagro Las estadísticas de Fabricio Llobet Dentro de sus estadísticas, Llobet registra un promedio de 5.40 tarjetas amarillas por partido. Además, cuenta con un promedio de 0.45 expulsiones por encuentro. Fabrizio Llobet árbitro Cuántos partidos dirigió Fabrizio Llobet a Gimnasia de Jujuy Hasta el momento, Llobet dirigió 13 partidos del conjunto jujeño, entre los que se incluyen el cruce de vuelta del Reducido, una decena de encuentros por la Primera Nacional y un compromiso del Torneo Transición (disputado durante la pandemia de covid-19). En ese total, Gimnasia registra 5 derrotas, 5 triunfos y 3 empates, un historial parejo pero con saldo negativo para el equipo de barrio Luján.

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