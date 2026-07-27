El árbitro Slavko Vincic anunció su retiro tras dirigir la final del Mundial 2026

El árbitro que dirigió la final del Mundial entre Argentina y España anunció su retiro del fútbol.

El árbitro esloveno Slavko Vincic , encargado de impartir justicia en la final del Mundial 2026 disputada entre España y Argentina el pasado domingo 19 de julio , confirmó su decisión de abandonar el arbitraje profesional apenas una semana después de la finalización del certamen, de acuerdo con la información difundida por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS) .

El organismo señaló a través de su sitio oficial que Vincic cerró de manera definitiva una extensa trayectoria dentro del arbitraje , poniendo punto final a su carrera en el máximo nivel de la disciplina.

Según informó la NZS , el árbitro esloveno de 46 años alcanzó un lugar destacado dentro de la historia del arbitraje al ser designado para conducir la final del certamen disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos .

La federación resaltó que, como cierre de su última temporada en actividad, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el árbitro más sobresaliente del Mundial , en reconocimiento al manejo sólido, la autoridad y el criterio disciplinario que mostró durante los partidos que tuvo a su cargo.

En el comunicado oficial, la Federación Eslovena de Fútbol expresó: “Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera como árbitro en la élite mundial”.

El reconocimiento a su labor trascendió la distinción otorgada por la IFFHS, ya que la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) también lo homenajeó con el premio ‘Giulio Campanati’, una condecoración que se entrega al mejor juez de cada edición de un Mundial o Campeonato de Europa.

Su actuación en el Mundial 2026

Durante la edición 2026 del Mundial, Slavko Vincic estuvo al frente de cuatro encuentros, entre ellos el estreno de Brasil en el Grupo C ante Marruecos y el duelo de octavos de final en el que México logró imponerse frente a Ecuador.

En ese último compromiso, el juez tomó la decisión de expulsar al defensor ecuatoriano Piero Hincapié luego de que el futbolista se cubriera la boca mientras mantenía una conversación con un integrante del equipo mexicano. La sanción se aplicó en el marco de la llamada ‘Ley Prestianni’, una nueva reglamentación incorporada antes del inicio del certamen.

El encuentro que significó el cierre de su trayectoria profesional terminó con el triunfo de España sobre Argentina por 1-0 durante el tiempo extra. La actuación de Vincic generó cuestionamientos debido a que algunos consideraron que permitió demasiada intensidad en el juego del equipo argentino, además de haber expulsado al mediocampista Enzo Fernández una vez finalizados los 90 minutos iniciales.

Más allá de las críticas y las situaciones polémicas, el desempeño del árbitro recibió el reconocimiento de distintas entidades internacionales vinculadas al arbitraje, que destacaron su capacidad para conducir partidos de máxima exigencia y elevada tensión competitiva.

Una trayectoria marcada por finales europeas

Desde su debut en el plano internacional en 2010, Slavko Vincic construyó una carrera marcada por la presencia en partidos de gran relevancia. En el fútbol de clubes, tuvo a su cargo la final de la Liga Europa 2022, donde el Eintracht Frankfurt se consagró campeón frente al Glasgow Rangers, y también fue el árbitro principal de la definición de la Champions League 2024, en la que el Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

Además, formó parte del equipo arbitral como cuarto juez en la final de la Europa League 2021, disputada entre Villarreal y Manchester United. Un año más tarde, en 2025, protagonizó otro hecho destacado al ser elegido para dirigir el clásico de Turquía entre Galatasaray y Fenerbahce, convirtiéndose en el primer árbitro extranjero en impartir justicia en ese histórico duelo, luego de un pedido realizado en conjunto por ambas instituciones.

La IFFHS ubicó a Slavko Vincic en el segundo puesto del ranking de mejores árbitros del mundo durante 2024, temporada en la que además pasó a formar parte del grupo selecto de jueces de la UEFA y estuvo a cargo de la semifinal de la Eurocopa que enfrentó a España e Italia.

El legado de un árbitro que llegó a la cima del fútbol mundial

A lo largo de su recorrido profesional también participó en la Eurocopa 2020 y acumuló una amplia experiencia en competencias internacionales, con presencia habitual en partidos de máxima trascendencia y encuentros de gran repercusión mundial.

La despedida de Slavko Vincic marca el final de una era dentro del arbitraje europeo, de acuerdo con la valoración realizada por la Federación Eslovena de Fútbol, que destacó al juez como uno de los referentes más importantes de su camada.

La relevancia de su carrera quedó demostrada a través de los distintos reconocimientos que recibió luego del Mundial y por el respaldo expresado por instituciones especializadas del ámbito arbitral, que resaltaron su recorrido y sus actuaciones en el máximo nivel.