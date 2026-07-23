El Clausura 2026 llega con cambios: las nuevas reglas que modificarán la Liga Argentina

El fútbol argentino volverá a tener acción luego de la pausa generada por el Mundial con el inicio del Torneo Clausura 2026, una competencia que tendrá como primer desafío para Belgrano , actual campeón, el enfrentamiento frente a Rosario Central en territorio cordobés.

Ante el comienzo de una nueva etapa del campeonato, la AFA incorporó una serie de modificaciones reglamentarias que ya fueron aplicadas durante el Mundial 2026 , con dos metas principales: hacer más dinámico el desarrollo de los partidos y reducir las demoras innecesarias .

En total, el nuevo reglamento contempla siete modificaciones , que fueron incorporadas previamente durante la última Copa del Mundo , aunque no todas llegaron a aplicarse de manera efectiva en ese certamen. La intención principal de estas medidas es evitar interrupciones frecuentes durante los encuentros y favorecer un desarrollo del juego más continuo y dinámico .

A partir de esta modificación, los futbolistas que sean sustituidos tendrán un límite de 10 segundos para dejar el terreno de juego una vez que se indique el cambio. En caso de que el jugador demore más de ese tiempo, el compañero designado para ingresar no podrá hacerlo de inmediato: deberá aguardar a la próxima interrupción del partido y permanecer fuera durante al menos un minuto antes de entrar.

2 - Si un jugador es atendido, deberá esperar un minuto para volver a ingresar

Si un jugador debe retirarse momentáneamente del campo para recibir atención médica y el rival que cometió la falta no fue sancionado con una tarjeta, podrá reingresar al partido luego de un minuto desde su salida. Esta medida no se aplicará cuando el golpe involucre a dos o más futbolistas que hayan sufrido un impacto en la cabeza, situación que contará con una consideración especial.

3 - Habrá cinco segundos para sacar desde el arco y los laterales

Cuando el balón quede fuera de juego, ya sea después de un saque de arco o de un saque lateral, los futbolistas contarán con un plazo máximo de cinco segundos para poner nuevamente la pelota en movimiento. Si superan ese tiempo sin ejecutar la acción correspondiente, la posesión pasará al adversario: en los laterales, la reposición quedará en manos del equipo contrario, mientras que en los saques de arco la sanción será la concesión de un tiro de esquina para el rival.

4 - Está prohibido taparse la boca para hablar con los rivales

La conocida como “Ley Prestianni”, establecida luego del cruce protagonizado por el argentino y Vinícius Junior, determina que los jugadores tienen prohibido cubrirse la boca con las manos al momento de hablar con un rival. Aquellos futbolistas que incumplan esta norma recibirán una expulsión directa, tal como ocurrió con Miguel Almirón durante el encuentro entre Paraguay y Turquía, por la fase de grupos del Mundial, donde el conjunto paraguayo se impuso 1-0.

5 - Modificaciones en la ley de la ventaja

Desde este momento, los árbitros tendrán la posibilidad de dejar continuar la jugada mediante la ley de ventaja cuando un conjunto realice de manera incorrecta una reposición del juego, siempre que el adversario consiga recuperar rápidamente el control del balón. De esta forma, se busca reducir interrupciones innecesarias y favorecer una mayor continuidad durante los partidos.

6 - Las dos posibilidades ante un doble toque en un penal

La FIFA introdujo además una modificación en la interpretación de las acciones en las que un futbolista realiza un doble contacto accidental con la pelota al ejecutar un penal.

Si, pese al doble toque involuntario, el remate termina dentro del arco, la ejecución deberá realizarse nuevamente. En cambio, si el disparo no finaliza en gol, el equipo que defiende será beneficiado con un tiro libre indirecto. Además, esta situación será considerada como una ejecución incorrecta cuando ocurra durante una tanda de penales para definir un partido.

7 - Expulsión por abandonar la cancha ante una decisión arbitral

Tarjeta roja

A partir de esta nueva disposición, cualquier jugador podrá recibir una tarjeta roja si sale de manera intencional del campo de juego con el objetivo de manifestar su enojo o reclamar una determinación arbitral. La modificación surgió luego de la polémica generada durante la final de la Copa Africana de Naciones disputada entre Senegal y Marruecos.