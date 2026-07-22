Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina y se burló de Enzo Fernández

Mia Khalifa.

Mia Khalifa volvió a provocar a los hinchas argentinos después del Mundial 2026. Tras haber manifestado públicamente su apoyo a Inglaterra, celebrar el título de España y realizar diferentes publicaciones contra la Selección, esta vez eligió como blanco a Enzo Fernández.

La influencer publicó en X dos imágenes del mediocampista: una en la que aparece realizando el gesto del “Topo Gigio” después de convertir ante Inglaterra en semifinales y otra correspondiente al momento en que recibió la tarjeta roja en la final frente a España, tras una infracción sobre Pau Cubarsí.

Una serie de publicaciones contra Argentina La publicación de Mia Khalifa. Durante la Copa del Mundo, Khalifa expresó reiteradamente su rechazo hacia la Selección Argentina. Incluso utilizó el término “VARgentina”, insinuando supuestos beneficios arbitrales, y aseguró que había apostado un millón de dólares por el triunfo de España en la final.

La polémica también alcanzó a Rosalía, quien compartió un video de Khalifa celebrando la derrota argentina con una canción suya. La cantante española luego pidió disculpas y explicó que había replicado el contenido únicamente porque incluía su tema musical. Khalifa, en cambio, continuó con sus publicaciones contra Argentina.

La reacción de los hinchas argentinos La nueva burla contra Enzo Fernández generó rápidamente respuestas de usuarios argentinos, que cuestionaron la insistencia de la influencer en referirse al país una vez terminado el Mundial. Khalifa había reconocido durante el torneo que su postura respondía, según sus propias palabras, al “amor al juego de odiar”, y sostuvo que estaba dispuesta a apoyar a cualquier seleccionado que enfrentara a Argentina.

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