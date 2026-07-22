La mamá de Wanda Nara rompió el silencio tras el robo en Milán

Nora Colosimo se hartó de las sospechas y dijo toda la verdad sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Milán.

Nora Colosimo , la mamá de Wanda Nara, se refirió públicamente por primera vez al asalto que sufrió la familia en su vivienda de Milán y confirmó algunos detalles del hecho ocurrido mientras la empresaria se encontraba en Nueva Jersey acompañando la final del Mundial .

Sociedad. Ingresaron a robar a la casa de Wanda Nara mientras estaba en la final del Mundial 2026

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Mediante una publicación en sus redes sociales, Colosimo llevó tranquilidad luego de las versiones que comenzaron a circular tras conocerse el episodio y aseguró que tanto ella como sus nietos están fuera de peligro. Además, informó que presentó la denuncia formal ante las autoridades de Italia .

“Paso a agradecer a todas las personas, mis amigas y mis seguidores, que con buena educación y buen corazón se tomaron un minuto para preguntar por mis nietos y por mí. Estamos todos bien” , escribió en una historia de Instagram .

La mamá de Wanda Nara detalló que el episodio tuvo lugar durante el descanso del partido final del Mundial entre Argentina y España , mientras permanecía en la vivienda junto a los hijos de la conductora. “En el entretiempo, cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa” , relató Nora Colosimo , ratificando la información que había trascendido sobre el robo.

A su vez, la madre de la empresaria salió al cruce de las personas que cuestionaron la veracidad del hecho y expresaron dudas sobre lo ocurrido con la familia. "El susto y el mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen. Me presenté y realicé la denuncia ayer por la tarde“, aseguró.

El mensaje de Nora Colosimo tras el Mundial

Antes de cerrar su mensaje, Nora Colosimo sumó una reflexión vinculada al final del Mundial 2026 y expresó su deseo de que el sentimiento de unión generado por la Selección argentina continúe más allá de la competencia deportiva.

“¡Gracias! Que la unión que logró la Selección entre argentinos nos dure por siempre. No solo somos argentinos cada cuatro años”, escribió como cierre de su publicación.

Por otro lado, compartió una última historia en la que se despidió de Italia con un video grabado desde la vivienda de su hija, acompañado por la frase: “Ciao, Milano”.