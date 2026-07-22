miércoles 22 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de julio de 2026 - 16:08
Espectáculos.

La mamá de Wanda Nara rompió el silencio tras el robo en Milán

Nora Colosimo confirmó detalles del asalto ocurrido en la casa de su hija y aseguró que ella y sus nietos se encuentran en buen estado.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nora Colosimo se hartó de las sospechas y dijo toda la verdad sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Milán.

Nora Colosimo se hartó de las sospechas y dijo toda la verdad sobre el robo en la casa de Wanda Nara en Milán.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, se refirió públicamente por primera vez al asalto que sufrió la familia en su vivienda de Milán y confirmó algunos detalles del hecho ocurrido mientras la empresaria se encontraba en Nueva Jersey acompañando la final del Mundial.

Lee además
Susana Giménez se hartó de Wanda Nara. 
Espectáculos

Susana Giménez se hartó de Wanda Nara: la diva dijo que nunca alcanzará su nivel de figura
Wanda Nara contó que robaron en su casa durante la final del Mundial.
Sociedad.

Ingresaron a robar a la casa de Wanda Nara mientras estaba en la final del Mundial 2026

Mediante una publicación en sus redes sociales, Colosimo llevó tranquilidad luego de las versiones que comenzaron a circular tras conocerse el episodio y aseguró que tanto ella como sus nietos están fuera de peligro. Además, informó que presentó la denuncia formal ante las autoridades de Italia.

“Paso a agradecer a todas las personas, mis amigas y mis seguidores, que con buena educación y buen corazón se tomaron un minuto para preguntar por mis nietos y por mí. Estamos todos bien”, escribió en una historia de Instagram.

Qué dijo Nora Colosimo sobre el robo en la casa de Wanda Nara

La mamá de Wanda Nara detalló que el episodio tuvo lugar durante el descanso del partido final del Mundial entre Argentina y España, mientras permanecía en la vivienda junto a los hijos de la conductora. “En el entretiempo, cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa”, relató Nora Colosimo, ratificando la información que había trascendido sobre el robo.

A su vez, la madre de la empresaria salió al cruce de las personas que cuestionaron la veracidad del hecho y expresaron dudas sobre lo ocurrido con la familia. "El susto y el mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen. Me presenté y realicé la denuncia ayer por la tarde“, aseguró.

El mensaje de Nora Colosimo tras el Mundial

Antes de cerrar su mensaje, Nora Colosimo sumó una reflexión vinculada al final del Mundial 2026 y expresó su deseo de que el sentimiento de unión generado por la Selección argentina continúe más allá de la competencia deportiva.

¡Gracias! Que la unión que logró la Selección entre argentinos nos dure por siempre. No solo somos argentinos cada cuatro años”, escribió como cierre de su publicación.

Por otro lado, compartió una última historia en la que se despidió de Italia con un video grabado desde la vivienda de su hija, acompañado por la frase: “Ciao, Milano”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Susana Giménez se hartó de Wanda Nara: la diva dijo que nunca alcanzará su nivel de figura

Ingresaron a robar a la casa de Wanda Nara mientras estaba en la final del Mundial 2026

Wanda Nara rompió el silencio tras el robo a su casa de Milán

José Coronado regresa a Netflix con un thriller de secretos y tensión familiar

Qué dice "La Perla", la canción de Rosalía que generó enojo en Argentina

Lo que se lee ahora
Rosalía habló en sus redes sociales. 
Espectáculos.

Rosalía pidió disculpas tras la polémica contra la Selección argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Niebla en la zona de Volcán.
EN VIVO.

Incendio en Volcán: el fuego está "contenido", pero el viento podría complicar la situación

Incendio en Volcán. video
Jujuy.

Incendio en Volcán: "Está descontrolado y activo"

Rosalía habló en sus redes sociales. 
Espectáculos.

Rosalía pidió disculpas tras la polémica contra la Selección argentina

Candelaria Mayans. video
Jujuy.

FNE 2026: la representante del José Hernández impulsa un mensaje de conciencia e inclusión

El drama de una mujer en Volcán tras los incendios  video
Jujuy.

Drama en Volcán: el fuego llegó cerca de su casa y volvió por sus animales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel