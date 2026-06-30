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30 de junio de 2026 - 18:59
Espectáculos

Susana Giménez se hartó de Wanda Nara: la diva dijo que nunca alcanzará su nivel de figura

Con humor y fiel a su estilo, Susana Giménez reaccionó ante los rumores que ubicaban a Wanda Nara como su posible sucesora en la televisión y dejó en claro su postura.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Susana Giménez se hartó de Wanda Nara. 

Lejos de la pantalla, Susana Giménez volvió a quedar en el centro de la escena al responder sobre quién podría ocupar su lugar como una de las grandes figuras de la televisión argentina. La diva se hartó de Wanda Nara y dejó en claro su postura.

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Susana Giménez vs Wanda Nara: qué pasó

Consultada en Desayuno Americano (América), Susana Giménez marcó su postura sobre las comparaciones con Wanda Nara, quien en los últimos años se consolidó como una de las figuras más mediáticas de la televisión.

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Con su habitual estilo frontal, Susana dejó una definición que generó repercusión y se viralizó en redes: “Jamás podrá reemplazarme nadie”. Con pocas palabras, Susana dejó marcada su posición y puso fin a los rumores sobre quién podría ocupar su lugar en la pantalla chica.

A lo largo de los años, Susana y Wanda compartieron distintos momentos en televisión, entrevistas y hasta el recordado “Wandagate”, donde la diva tuvo un rol como mediadora.

Sin embargo, en el programa remarcaron que el lugar que ocupan Susana y Mirtha Legrand continúa siendo único dentro de la televisión argentina.

En un video previo, Mirtha Legrand también había rechazado la idea de que la empresaria pudiera reemplazar a Susana Giménez, cuyo nombre quedó marcado en la historia de la televisión.

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La nota sumó el testimonio de Georgina Barbarossa, que destacó la figura de la conductora: “Susana es Susana, es como Mirtha”. Con imágenes de archivo, el informe recordó otras ocasiones en las que ambas fueron comparadas y cómo ellas mismas respondieron ante esos rumores.

En mayo pasado, Wanda Nara recibió críticas tras ganar el Martín Fierro 2026 como conductora. La distinción generó cuestionamientos entre colegas como Georgina Barbarossa, Moria Casán y Vero Lozano, además de otras figuras con amplia trayectoria.

Pese a las críticas, Wanda Nara minimizó la polémica y agradeció los mensajes de apoyo que recibió. “Todos en privado me saludaron y las adoro a todas. Gracias”, expresó la conductora.

Ante la consulta sobre si percibió un trato especial durante la gala, respondió: “No, no lo sentí”.

Susana Giménez dio detalles del documental sobre su vida

Mientras crece la expectativa por su documental, Susana Giménez reveló avances de la producción y aseguró que el proyecto avanza: “Ayer recién me leyeron el tercer capítulo. Va bien. Estoy hablando yo todo el tiempo”.

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Según contó Guido Zaffora en DDM (América TV), el documental atraviesa una etapa clave, con la definición de los guiones y los arcos narrativos. El objetivo es lograr una proyección internacional acorde a la trayectoria de Susana Giménez.

La producción apunta a que la serie llegue a la pantalla hacia finales de 2027. Sin apuro y con la mirada puesta en diferenciarse de otros proyectos similares, Susana participa de cerca en cada elección del documental.

La gran incógnita de la producción es quién se pondrá en la piel de Susana Giménez. Fiel a su estilo, la diva marcó una condición: no quiere una actriz de renombre para representarla, en contraste con la elección de Moria Casán para su propia historia.

El motivo detrás de su elección es claro: Susana cree que una actriz reconocida podría opacar al personaje y hacer que la audiencia vea a la celebridad antes que a ella. Por eso, busca involucrarse de lleno en el casting y tener la última palabra.

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