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28 de junio de 2026 - 13:59
Espectáculos.

Despidieron los restos de Ernestina Pais tras una ceremonia privada

Familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós a la actriz y conductora Ernestina Pais tras su trágica muerte.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Federica, hermana de Ernestina Pais, llegó muy conmovida.

Federica, hermana de Ernestina Pais, llegó muy conmovida.

Familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo despidieron este domingo a Ernestina Pais en una emotiva ceremonia realizada en una casa velatoria de la avenida Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires.

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La actriz y conductora murió el viernes a los 54 años en un accidente ferroviario ocurrido en un paso a nivel de San Isidro, cuando se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre para participar de una función de la obra El divorcio del año.

Durante toda la mañana, el lugar se convirtió en escenario de abrazos, lágrimas y recuerdos compartidos por quienes acompañaron a la artista a lo largo de su vida personal y profesional.

Velorio de Ernestina Pais (4)

La despedida de su familia

Entre los primeros en llegar estuvo su hermana, Federica Pais, quien asistió acompañada por su pareja, Facundo Echeguren.

Poco después arribó Benicio Guyot, hijo de Ernestina, acompañado por su padre, el fotógrafo Alejandro Guyot, quien permaneció a su lado durante toda la ceremonia.

La despedida se desarrolló en un clima íntimo, con la presencia de familiares y allegados que eligieron acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles.

Velorio de Ernestina Pais (2)

Colegas y amigos dijeron presente

La noticia de la muerte de Ernestina movilizó a gran parte del ambiente artístico, por lo que numerosos actores, productores y conductores se acercaron para darle el último adiós.

Uno de ellos fue Gastón Pauls, quien mantuvo una relación sentimental con la actriz y también le había dedicado un emotivo mensaje tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Velorio de Ernestina Pais (3)

También participaron Diego Ramos y Rocío Igarzábal, compañeros de elenco de El divorcio del año, además del director José María Muscari, quien llegó acompañado por Mariela Asensio, con quien compartía la dirección de la obra.

A la despedida se sumaron Dalma Maradona, Malena Guinzburg, Bicho Gómez, Romina Gaetani, María Eva Albistur, María Carámbula, Javier Timerman, el peluquero Cristian Rey, el actor Alejandro Ortiz y el productor periodístico Eloy Alazard, entre otras personalidades.

Velorio de Ernestina Pais (1)

El accidente que conmocionó al país

Ernestina Pais falleció el viernes por la tarde cuando conducía su automóvil rumbo al teatro Niní Marshall de Tigre.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:25 en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Por causas que son materia de investigación, el vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa cuando atravesaba el paso a nivel.

La actriz murió en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

Horas antes había compartido en sus redes sociales un mensaje donde anunciaba nuevas fechas para la gira de la obra. "Se agregan destinos, gracias vida", escribió junto a la publicación.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Una función que nunca comenzó

Al momento del accidente, el público ya comenzaba a ingresar al teatro para asistir a la función prevista para esa noche.

José María Muscari fue uno de los primeros integrantes del elenco en recibir la noticia y se trasladó de inmediato al teatro para comunicar lo ocurrido a los actores.

Mientras tanto, los espectadores permanecían en la sala sin conocer los motivos de la demora.

Finalmente, Diego Ramos salió al escenario para anunciar la suspensión de la función, sin brindar detalles sobre el trágico episodio que acababa de ocurrir.

Pasadas las 11.30 del domingo, el féretro fue retirado de la casa velatoria y trasladado al cementerio de Chacarita, donde Ernestina Pais recibió sepultura en el Panteón de Actores, acompañada por familiares, amigos y compañeros de profesión.

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