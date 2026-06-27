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27 de junio de 2026 - 16:31
Jujuy.

Impactante choque en el acceso sur de Humahuaca

El accidente ocurrió este sábado sobre la Ruta Nacional 9, en el acceso a la ciudad de Humahuaca. Hay un motociclista herido y graves daños materiales.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Impactante choque entre un auto y una moto en el acceso sur de Humahuaca

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Un accidente de tránsito se registró este sábado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del acceso sur de Humahuaca. Por causas que todavía se investigan, un automóvil y una motocicleta chocaron, dejando como saldo al motociclista herido.

Tras el impacto, personal de Bomberos, efectivos policiales y equipos de salud llegaron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio afectado durante varios minutos.

El motociclista fue trasladado al hospital

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Impactante choque entre un auto y una moto en el acceso sur de Humahuaca

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Según se pudo observar en el lugar, el automóvil, un sedán, sufrió importantes daños en la parte delantera. El parabrisas y el capó quedaron visiblemente afectados por la fuerza del choque.

El conductor de la motocicleta recibió las primeras atenciones en el lugar y luego fue trasladado a un centro de salud de Humahuaca para una evaluación médica más completa. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la asistencia del herido, la Policía realizó tareas de señalización y control del tránsito para evitar nuevos incidentes.

Las causas del choque todavía son materia de investigación y serán determinadas a partir de las pericias que realizará el personal especializado.

Las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito, mantener una distancia prudente entre vehículos y conducir con precaución, especialmente en rutas donde circulan automóviles, camiones y motocicletas.

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