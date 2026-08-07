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7 de agosto de 2026 - 13:35
Jujuy.

Fuerte choque en Dorrego: una camioneta quedó destrozada y hubo caos de tránsito

Un choque entre dos camionetas provocó fuertes demoras en Dorrego y El Éxodo. Uno de los vehículos sufrió importantes daños materiales

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Fuerte choque en Dorrego: una camioneta quedó destrozada y hubo caos de tránsito

Fuerte choque en Dorrego: una camioneta quedó destrozada y hubo caos de tránsito

Un fuerte choque entre dos camionetas ocurrido cerca de las 12 generó importantes complicaciones de tránsito sobre calle Dorrego, en inmediaciones de avenida El Éxodo, en San Salvador de Jujuy. Uno de los vehículos sufrió graves daños en la parte delantera y debió ser retirado con una grúa.

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Tras el impacto, parte de calle Dorrego quedó restringida para los vehículos que llegaban desde avenida El Éxodo mientras personal municipal, Seguridad Vial y efectivos policiales trabajaban en el lugar.

La camioneta que permaneció sobre la calzada presentaba daños de consideración: el tren delantero quedó prácticamente destruido y también resultó fuertemente afectado el sector delantero del lado del conductor.

El segundo vehículo involucrado ya había sido retirado del lugar al momento de la cobertura, mientras se avanzaba con las actuaciones policiales correspondientes.

Según la información recabada inicialmente, el conductor de la camioneta no habría sufrido lesiones de gravedad y las principales consecuencias fueron materiales.

Tránsito colapsado en varias calles de la zona

El accidente tuvo un fuerte impacto sobre la circulación debido al intenso movimiento vehicular que habitualmente presenta el sector.

Las demoras se extendieron por avenida El Éxodo y calles cercanas como Alem y Lisandro de la Torre. Incluso se registró congestionamiento sobre la bajada de avenida Horacio Guzmán.

Durante los primeros minutos, el personal de Seguridad Vial impedía el avance de algunos autos y colectivos desde Lisandro de la Torre para evitar que continuaran ingresando a la zona donde se encontraba el vehículo siniestrado.

Si bien uno de los sectores de la calzada permaneció habilitado parcialmente, la circulación fue muy lenta mientras se desarrollaban las tareas.

La situación también generó preocupación debido a que se trata de un punto con fuerte circulación tanto vehicular como peatonal.

Durante la cobertura no pudo determinarse si alguna ambulancia necesitó atravesar el sector mientras permanecía congestionado el tránsito.

Retiraron la camioneta y comenzaron a liberar la circulación

Una grúa trabajó para levantar y retirar la camioneta más dañada, mientras el personal municipal recogía los restos que habían quedado sobre la calle.

También intervinieron efectivos policiales y personal de Criminalística para realizar las tareas correspondientes y establecer posteriormente las circunstancias en las que se produjo el choque.

Una vez retirado el vehículo comenzaron a levantarse los conos utilizados para restringir la circulación y Seguridad Vial avanzó con la normalización progresiva del tránsito.

Las causas y responsabilidades del accidente quedarán ahora sujetas a las actuaciones policiales correspondientes.

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