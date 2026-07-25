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25 de julio de 2026 - 16:29
Sumaj Pacha.

Ruta Nacional 9: choque entre dos vehículos dejó una persona hospitalizada

Un choque entre dos vehículos ocurrió sobre la Ruta Nacional 9, en Sumaj Pacha. Una persona fue trasladada al hospital de manera preventiva.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Ruta Nacional 9: choque entre dos vehículos dejó una persona hospitalizada

Ruta Nacional 9: choque entre dos vehículos dejó una persona hospitalizada

Un siniestro vial en Sumaj Pacha movilizó durante la mañana de este sábado a bomberos, policías y equipos sanitarios sobre la Ruta Nacional 9. Dos vehículos chocaron en ese sector y una de las personas involucradas fue trasladada de manera preventiva al hospital para una evaluación médica.

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El episodio se registró este 25 de julio en un tramo de la Ruta Nacional N.º 9 ubicado a la altura de Sumaj Pacha. Tras recibir el aviso, integrantes de Bomberos Voluntarios de Tilcara se dirigieron hasta el lugar para colaborar en la asistencia de los ocupantes y asegurar el sector.

Cuando los equipos de emergencia llegaron, constataron que dos vehículos habían protagonizado una colisión. Las personas que viajaban en ambos rodados recibieron atención inicial en el lugar del hecho.

Posteriormente, uno de los ocupantes fue derivado preventivamente a un centro de salud para que los profesionales médicos realizaran los controles correspondientes. Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre su estado ni sobre las posibles lesiones sufridas durante el impacto.

Cómo fue el siniestro vial en Sumaj Pacha

El operativo requirió la intervención coordinada de diferentes organismos de emergencia y seguridad. Junto a los Bomberos Voluntarios de Tilcara trabajaron efectivos de la Seccional 37, personal del Hospital de Maimará, agentes de Seguridad Vial, integrantes de la Seccional 14 y especialistas del área de Criminalística.

Los equipos delimitaron el lugar para permitir que se desarrollaran las tareas de asistencia y las pericias necesarias. Criminalística realizó los procedimientos correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

No se informaron oficialmente las causas del choque ni la cantidad total de personas que circulaban en los vehículos. Esos datos podrían surgir del análisis de las actuaciones realizadas en el sector y de los testimonios recabados por las autoridades.

Retiraron los vehículos y limpiaron la Ruta 9

Una vez finalizadas las pericias, los vehículos involucrados fueron retirados mediante un servicio de remolque. Además, los equipos realizaron la limpieza de la cinta asfáltica para eliminar restos que pudieran representar un riesgo para otros conductores.

Las tareas permitieron restablecer la circulación de manera segura en ese sector de la Ruta Nacional 9. Luego de completar el procedimiento, los integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Tilcara regresaron a su base sin que se registraran nuevas novedades vinculadas con el operativo.

La intervención se desarrolló durante la mañana y obligó a mantener precauciones mientras trabajaban los servicios de emergencia. La presencia de ambulancias, móviles policiales, personal vial y peritos permitió asistir a los involucrados y ordenar el tránsito hasta la liberación completa de la calzada.

Desde los organismos intervinientes no difundieron información sobre posibles infracciones, responsabilidades o maniobras previas al impacto. La investigación deberá determinar cómo ocurrió la colisión entre los dos vehículos y si existieron factores externos que contribuyeron al hecho.

Los conductores que transitan habitualmente por la zona deben circular con precaución, respetar las velocidades permitidas y atender las indicaciones del personal desplegado ante cualquier emergencia.

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