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24 de julio de 2026 - 20:29
Datos.

Accidentes en Jujuy en 2026: más de la mitad de los muertos circulaban en moto

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 1.243 hechos viales con motocicletas en Jujuy, un 13% más que en 2025. También aumentaron las víctimas fatales.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidentes en moto en Jujuy (imagen creada con IA).

Accidentes en moto en Jujuy (imagen creada con IA).

Los accidentes protagonizados por motocicletas aumentaron durante el primer semestre de 2026 en Jujuy. Según datos del observatorio de seguridad vial, que depende de la Secretaria de Seguridad Vial de la Provincia, del total de 1.908 de los accidentes de tránsito registrados en esos meses, 1.243 involucraron motocicletas, es decir, el 65,1% y de los 70 fallecidos que hubo, el 55,6% iban en motos (25 muertos).

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Eso representa además un incremento del 31,5% en relación al año pasado ya que en igual período de 2025 las victimas fatales fueron 19.

Más accidentes con daños materiales

El informe comparativo muestra un fuerte incremento de los hechos con daños materiales: pasaron de 276 en 2025 a 740 en 2026, una suba del 168,12%.

En cambio, los accidentes con personas lesionadas disminuyeron de 805 a 478, una baja del 40,62%. Los hechos con fallecidos aumentaron de 19 a 25, mientras que el total general pasó de 1.100 a 1.243 casos.

Accidentes en Jujuy: primer semestre del 2026.

Accidentes en Jujuy: primer semestre del 2026.

Mes por mes: cómo evolucionaron los accidentes con motos

En enero, los siniestros pasaron de 172 en 2025 a 273 en 2026. Los hechos con daños materiales crecieron de 43 a 161; los casos con lesionados bajaron de 127 a 104 y los hechos con fallecidos subieron de 2 a 8.

En febrero, el total pasó de 149 a 185: hubo 122 hechos con daños materiales, 59 con lesionados y 4 con fallecidos.

En marzo, se registraron 245 hechos en 2026, frente a 180 en 2025: 107 con daños materiales, 135 con lesionados y 3 con fallecidos.

Abril mostró una fuerte caída: de 185 casos en 2025 se pasó a 17 en 2026, con 12 daños materiales, 4 lesionados y un fallecido.

Accidentes en moto (foto ilustrativa).

Accidentes en moto (foto ilustrativa).

En mayo, los accidentes subieron de 222 a 290: 181 con daños materiales, 104 con lesionados y 5 con fallecidos.

Finalmente, en junio hubo 233 hechos, frente a 192 del año anterior: 157 con daños materiales, 72 con lesionados y 4 con fallecidos.

La mayoría ocurrió en zonas urbanas

Otro dato relevante es la localización de los siniestros. De los 740 accidentes con motos consignados como hechos con daños materiales, 581 ocurrieron en radio urbano, lo que muestra una fuerte concentración en calles y avenidas de las ciudades.

En cuanto a las víctimas fatales en motocicleta durante 2026, se registraron 8 en enero, 4 en febrero, 3 en marzo, 1 en abril, 5 en mayo y 4 en junio, alcanzando un total de 25 fallecidos durante el primer semestre.

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