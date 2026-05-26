Finde largo en Jujuy: el alcohol estuvo presente en la mitad de los accidentes

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que durante el fin de semana largo se registraron 63 accidentes de tránsito en Jujuy y que en el 50% de los hechos estuvo presente el alcohol.

Policiales. Iba en contramano por una autopista de Jujuy y tenía 2,7 de alcoholemia

Policiales. Fin de semana largo con 80 alcoholemias positivas y un motociclista muerto en Jujuy

Ariel Silva, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, habló con Canal 4 y brindó detalles sobre los controles realizados en rutas y caminos de la provincia. Si bien no hubo víctimas fatales, aseguró que el número “preocupa”.

“Tuvimos 63 siniestros viales este fin de semana, con la presencia de alcohol en el 50% aproximadamente de los hechos viales, donde, gracias a Dios, no lamentamos ninguna víctima fatal”, señaló.

Silva explicó que durante el fin de semana largo se labraron 72 actas de alcoholemia positiva. Según indicó, hubo un incremento en comparación con fines de semana comunes, aunque remarcó que frente al año pasado existe una baja.

“Este fin de semana, donde fue un fin de semana largo, tuvimos 72 actas de alcoholemia positivas. A comparación de fines de semana anteriores sí hay un incremento por el fin de semana largo”, detalló.

En ese sentido, agregó: “En comparación del año pasado, sí hay una reducción de aproximadamente el 10% en los números de actas de alcoholemia positivas”.

Cómo serán los controles

El director de Seguridad Vial explicó que actualmente trabajan con 18 puestos de destacamento distribuidos en rutas y caminos de Jujuy. Allí se realizan controles aleatorios de alcoholemia, documentación, estado del vehículo y RTO.

“La idea es seguir incrementando los controles. Se van a incorporar nuevas unidades para no solamente los controles de alcoholemia, sino también todos los controles vehiculares y la prevención en las rutas y caminos de la provincia”, sostuvo.

Además, aclaró que los operativos no tienen horarios fijos: “Entendemos que el consumo de alcohol no se da solamente los fines de semana o en horarios nocturnos, sino lamentablemente en cualquier tipo de horario”.

El caso del conductor en contramano

Silva también se refirió al caso de un conductor que ingresó en contramano por Ruta 66 durante la mañana de este martes.

“Hoy a las 7 de la mañana aproximadamente, un conductor ingresó en contramano por la 66. Se nos dio aviso y, por el rápido accionar del Cuerpo de Policía Caminera, se logró interceptar al conductor”, explicó.

El test de alcoholemia arrojó 1.41 de alcohol en sangre. “Gracias a Dios no tuvimos que lamentar daños materiales, víctimas ni lesiones, y se procedió a la detención del conductor”, indicó.

Embed - EN CONTRAMANO POR LA AUTOPISTA

Semana de la Seguridad Vial

Silva adelantó que desde el 1 de junio comenzarán las actividades por la Semana de la Seguridad Vial, en el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemora el 10 de junio.

Según explicó, serán 10 días de actividades en distintos puntos de la provincia, con mensajes de concientización y participación de diferentes organismos.