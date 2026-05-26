Cae una mujer en un operativo de Gendarmería con un cargamento de cocaína valuado en $262 millones

Detienen a una mujer y le secuestran cocaína valuada en $262 millones en el departamento Copo.

Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a una pasajera que viajaba en un transporte público , a quien le atribuyeron la posesión de 12 envoltorios con clorhidrato de cocaína . El cargamento totalizó 12,280 kilos y fue valuado en aproximadamente $262.485.000 , oculto entre ropa y sábanas .

El operativo se llevó a cabo en horas previas a las 5 de la madrugada sobre la Ruta Nacional 16 , a la altura del kilómetro 471 , en el puesto de control denominado “ Balanza DNV ”, en la localidad de Urutaú , departamento Copo . El lugar se encuentra a unos 400 kilómetros de la capital provincial, en cercanías de Monte Quemado y en zona limítrofe con las provincias de Chaco y Salta .

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina pertenecientes a la Sección Monte Quemado , dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” . En el marco de un control vehicular , los uniformados detuvieron un ómnibus que realizaba el recorrido entre Orán (Salta) y la provincia de Buenos Aires , el cual transportaba mercadería presuntamente destinada a su comercialización en el conurbano bonaerense .

Al revisar el sector de carga , los agentes detectaron varios paquetes con prendas de vestir que, tras una inspección más minuciosa , resultaron ser un ocultamiento . En su interior encontraron 12 envoltorios de forma irregular que, luego de ser sometidos a pruebas de campo (Narcotest) , dieron resultado positivo para cocaína .

Identificación de la sospechosa

Como ningún pasajero reconoció la propiedad de la droga, el personal interviniente llevó adelante un cruce de información, cotejando documentos de identidad y comprobantes de equipaje despachados en Salta. El análisis permitió que cada viajero acreditara sus pertenencias, aunque se detectó un bulto que no pudo ser atribuido a nadie en particular.

Detienen a una mujer y le secuestran cocaína valuada en $262 millones en el departamento Copo.

Ante esa irregularidad y luego de una breve entrevista en el lugar, las sospechas se concentraron en una de las pasajeras, quien fue finalmente detenida en el operativo.

Con la intervención de la Justicia Federal, se ordenó el decomiso de los 12.280 gramos de cocaína, la aprehensión de la sospechosa bajo régimen de incomunicación y la incautación de otros elementos relevantes para la investigación. La mujer quedó alojada en instalaciones de la Gendarmería Nacional Argentina y se prevé que sea indagada en los próximos días.

De acuerdo con lo informado por los investigadores, la detenida no portaba teléfono celular, una conducta habitual en personas que actúan como “mulas” en este tipo de maniobras. Generalmente, estas personas viajan con escasas pertenencias y, en algunos casos, incluso sin documentación propia.

Gendarmería Nacional Argentina.

El rol de estas personas consiste en transportar y resguardar la sustancia ilícita durante el trayecto, sin tener información sobre el destino final ni sobre quiénes la recibirán, ya que los responsables de la operación suelen presentarse únicamente para retirar la carga al arribo y luego desaparecer.

Asimismo, quienes participan en este tipo de maniobras generalmente no mantienen contacto entre sí, una estrategia diseñada para evitar la existencia de conexiones que puedan facilitar la identificación o el avance de la investigación en caso de que se produzcan detenciones.