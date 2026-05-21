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21 de mayo de 2026 - 16:59
País.

Hallaron en Salta más de 112 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna

Gendarmería secuestró en Salta más de 112 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna con identificación de Bolivia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un perro antinarcóticos detectó cocaína en un transporte de combustible

Un perro antinarcóticos detectó cocaína en un transporte de combustible

Gendarmería secuestró más de 112 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 34 en Salta. El procedimiento contó con la intervención del perro antinarcóticos “Barak”, que reaccionó ante la presencia de estupefacientes en el transporte de combustible.

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Personal de la Sección “Control de Ruta 34” del Escuadrón 54 “Aguaray” realizaba controles viales sobre el kilómetro 1.466 cuando detuvo la marcha de un transporte de combustible con identificación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Secuestraron más de 112 kilos de cocaína en un camión cisterna
Secuestraron más de 112 kilos de cocaína en un camión cisterna

Secuestraron más de 112 kilos de cocaína en un camión cisterna

Durante la inspección, los uniformados contaron con la colaboración del can cinotécnico “Barak”. Al pasar por la parte superior y los costados de la cisterna, el animal reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de sustancias ilícitas.

Hallaron 107 paquetes de cocaína

Ante la reacción del perro antinarcóticos, los gendarmes realizaron una requisa más exhaustiva del vehículo. Al abrir la tapa de carga de combustible ubicada en la parte superior del camión, descubrieron cuatro bolsas tipo arpillera de color blanco.

Luego, efectivos de Criminalística y Estudios Forenses realizaron el conteo de 107 paquetes compactos. Al ser sometidos a la prueba de campo Narcotest, arrojaron resultado positivo para cocaína. La droga tenía un peso total de 112 kilos 970 gramos.

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El conductor quedó detenido en Salta

Por disposición de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, se procedió al secuestro del estupefaciente, del camión utilizado para el transporte y de otros elementos de interés para la causa. Además, el conductor del rodado, de nacionalidad boliviana, quedó detenido mientras avanza la investigación.

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