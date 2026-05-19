Sofía Jujuy Jiménez quedó envuelta en una inesperada polémica con fanáticas de Tini Stoessel tras el show que la cantante brindó en Salta. La modelo fue acusada en redes sociales de pedir que bajaran carteles durante el recital y respondió sin filtro ante los comentarios.

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La modelo jujeña asistió junto a su pareja y su hermana , mientras cumplía tareas para un streaming. Lo que había comenzado como una noche de festejo familiar y laboral terminó en una discusión pública con seguidoras de la artista. La polémica se desató luego de que la modelo compartiera su alegría por haber estado presente en el evento.

En los comentarios de su publicación, varias fanáticas la señalaron por una situación ocurrida durante el show. Una de las asistentes le reclamó: “ Ayer había personas con carteles esperando, aunque sea una mirada o un gesto de Tini, y la manera en la que pedías que bajaran el cartel fue bastante fea” , y agregó: “Está bueno tener empatía con la emoción del otro”.

La polémica entre Sofía Jujuy Jiménez y fanáticas de Tini Stoessel La polémica entre Sofía Jujuy Jiménez y fanáticas de Tini Stoessel

La respuesta de Sofía Jujuy Jiménez

Ante las acusaciones, Jujuy Jiménez reaccionó de manera inmediata y negó haber actuado con mala intención. La modelo sostuvo que la usuaria buscaba generar conflicto. “Querés armar bardo donde no lo hay”, respondió.

Luego la conductora y actriz profundizó su descargo y escribió en sus redes sociales: “Entiendo tus ganas de llamar la atención y la gente que le gusta inventar cosas, pero en esta cuenta hay buenas vibes”.

Además, apeló a sus raíces jujeñas para rechazar las críticas sobre una supuesta falta de empatía. “Vengo de Jujuy, hermana. Mirá si no voy a entender lo que es remarla, pero no quieras ensuciarme inventando cosas como falta de empatía”, expresó.

La discusión continuó cuando la fanática aseguró que tenía pruebas del momento. “Tengo el video del momento en que me pedías bajar el cartel, y fueron reiteradas veces. Solamente expresé cómo me hizo sentir la situación”, escribió.

Lejos de cerrar el tema, Sofi Jujuy contestó que el cartel habría perjudicado la visión de otras personas durante el recital. “La que tuvo falta de empatía fuiste vos estando todo el tiempo con el cartel en mano sin importarte el resto”, señaló.

Finalmente, la modelo cerró el intercambio con una frase que generó fuerte repercusión entre los usuarios: “La próxima que sea un cartel más grande así te ve bien de una vez y no molestás al resto durante todo el show. Perdón, no es mi culpa que no hayas subido al escenario”.

El cruce entre Sofía Jujuy Jiménez y las fanáticas de Tini Stoessel rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron a la modelo y quienes defendieron a las seguidoras de la cantante.