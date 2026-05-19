martes 19 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de mayo de 2026 - 16:32
Espectáculos.

La polémica entre Sofía Jujuy Jiménez y fanáticas de Tini Stoessel

Sofía Jujuy Jiménez asistió al show de Tini Stoessel en Salta y terminó envuelta en una polémica con seguidoras de la cantante.

+ Seguir en
La polémicaentre Sofía Jujuy Jiménez y fanáticas de Tini Stoessel&nbsp;

La polémica entre Sofía Jujuy Jiménez y fanáticas de Tini Stoessel 

Sofía Jujuy Jiménez quedó envuelta en una inesperada polémica con fanáticas de Tini Stoessel tras el show que la cantante brindó en Salta. La modelo fue acusada en redes sociales de pedir que bajaran carteles durante el recital y respondió sin filtro ante los comentarios.

Lee además
Lafuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez 
Se sinceró.

La fuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez para este año
Sofía Jujuy Jiménez y una dura confesión
Espectáculos.

La dolorosa confesión de Sofía Jujuy Jiménez sobre una amiga y un exnovio

La modelo jujeña asistió junto a su pareja y su hermana, mientras cumplía tareas para un streaming. Lo que había comenzado como una noche de festejo familiar y laboral terminó en una discusión pública con seguidoras de la artista. La polémica se desató luego de que la modelo compartiera su alegría por haber estado presente en el evento.

En los comentarios de su publicación, varias fanáticas la señalaron por una situación ocurrida durante el show. Una de las asistentes le reclamó: “Ayer había personas con carteles esperando, aunque sea una mirada o un gesto de Tini, y la manera en la que pedías que bajaran el cartel fue bastante fea”, y agregó: “Está bueno tener empatía con la emoción del otro”.

La polémica entre Sofía Jujuy Jiménez y fanáticas de Tini Stoessel
La polémica entre Sofía Jujuy Jiménez y fanáticas de Tini Stoessel

La polémica entre Sofía Jujuy Jiménez y fanáticas de Tini Stoessel

La respuesta de Sofía Jujuy Jiménez

Ante las acusaciones, Jujuy Jiménez reaccionó de manera inmediata y negó haber actuado con mala intención. La modelo sostuvo que la usuaria buscaba generar conflicto. “Querés armar bardo donde no lo hay”, respondió.

Luego la conductora y actriz profundizó su descargo y escribió en sus redes sociales: “Entiendo tus ganas de llamar la atención y la gente que le gusta inventar cosas, pero en esta cuenta hay buenas vibes”.

Además, apeló a sus raíces jujeñas para rechazar las críticas sobre una supuesta falta de empatía. “Vengo de Jujuy, hermana. Mirá si no voy a entender lo que es remarla, pero no quieras ensuciarme inventando cosas como falta de empatía”, expresó.

La discusión continuó cuando la fanática aseguró que tenía pruebas del momento. “Tengo el video del momento en que me pedías bajar el cartel, y fueron reiteradas veces. Solamente expresé cómo me hizo sentir la situación”, escribió.

Lejos de cerrar el tema, Sofi Jujuy contestó que el cartel habría perjudicado la visión de otras personas durante el recital. “La que tuvo falta de empatía fuiste vos estando todo el tiempo con el cartel en mano sin importarte el resto”, señaló.

Finalmente, la modelo cerró el intercambio con una frase que generó fuerte repercusión entre los usuarios: “La próxima que sea un cartel más grande así te ve bien de una vez y no molestás al resto durante todo el show. Perdón, no es mi culpa que no hayas subido al escenario”.

El cruce entre Sofía Jujuy Jiménez y las fanáticas de Tini Stoessel rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldaron a la modelo y quienes defendieron a las seguidoras de la cantante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La fuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez para este año

La dolorosa confesión de Sofía Jujuy Jiménez sobre una amiga y un exnovio

Sofía Jujuy Jiménez quedó en shock por el gesto de su novio: qué hizo

Sofía Jujuy Jiménez lanzó una picante indirecta por la serie vertical de Wanda Nara

Un actor de Lost habló del final de la serie 16 años después y reabrió el debate

Lo que se lee ahora
Guido Kaczka en los premios Martín Fierro. video
Espectáculos.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Guido Kaczka en los premios Martín Fierro. video
Espectáculos.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

Nuevo horario para el Clásico del Norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro
Deportes.

Cambió el horario del clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Jujuy
Jujuy.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Jujuy

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva video
Jujuy.

Ciudad de Nieva: qué calle estará cortada durante 30 días por obras

Alerta por frío extremo. 
Jujuy.

Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy: qué zonas están afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel